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Politica

Casa e ATER, Paolucci: “No a modifiche senza confronto, serve una nuova legge per l’Abruzzo”

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Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:22 aprile 2026 – 12:37– “Condividiamo le forti preoccupazioni espresse dal SUNIA Abruzzo Molise sul tema delle modifiche alla legge sulla casa contenute negli emendamenti della maggioranza sugli alloggi popolari, poi ritirati – aggiunge la nota pubblicata. Un pericoloso cavallo di Troia all’interno della legge per la qualità architettonica che non è accettabile: non si può intervenire sull’edilizia residenziale pubblica senza coinvolgere le organizzazioni che rappresentano gli assegnatari e le migliaia di cittadini in attesa di un alloggio”, affermano il capogruppo PD Silvio Paolucci e il segretario dei Giovani Dem Saverio Gileno – riporta testualmente l’articolo online. “La legge regionale è ormai datata e inadeguata, serve una riforma organica, costruita attraverso un confronto reale, non modifiche frettolose e non condivise, che parta dalle criticità concrete delle case popolari e dalle condizioni sociali attuali, per questo durante il Consiglio Regionale di ieri abbiamo chiesto e ottenuto il ritiro degli emendamenti della maggioranza – si legge sul sito web ufficiale. La casa è un diritto fondamentale  – aggiungono – e non può essere oggetto di interventi parziali e calati dall’alto, per ora abbiamo sono solo parole sul Piano Casa del Governo, mentre nel Paese il diritto all’abitazione è diventato in miraggio”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

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