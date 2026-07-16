Casa Italia a Chieti, il capo Dipartimento Luigi Ferrara in visita su ex convento nella caserma Bucciante e dissesto di Santa Maria. Legnini: “Passi avanti concreti, ora accelerare sulle procedure e coordinare gli interventi”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 16 luglio 2026 – Il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Luigi Ferrara, è stato oggi a Chieti per un sopralluogo dedicato a due importanti dossier aperti in città: il recupero dell’ex convento della Caserma Bucciante e il dissesto idrogeologico che interessa il quartiere di Santa Maria – viene evidenziato sul sito web. Casa Italia è la struttura della Presidenza del Consiglio che coordina gli interventi strategici per la sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico e alla ricostruzione degli edifici di interesse pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La visita, promossa dal sindaco Giovanni Legnini, è iniziata in Prefettura, dove Ferrara ha incontrato la prefetta S.E. Silvana D’Agostino, per poi proseguire sui due fronti oggetto del confronto istituzionale – si apprende dalla nota stampa. La prima tappa ha riguardato il complesso della Caserma Bucciante, con particolare attenzione all’ex convento, l’unica porzione dell’intero comparto ancora priva di un progetto di recupero e per cui si rende necessario un ulteriore finanziamento dedicato – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo è quello di ottenere le risorse necessarie e avviare il recupero – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso dell’incontro Ferrara ha infatti confermato la disponibilità al reperimento delle risorse affinché la progettazione dell’intervento si avvii e si passi poi la fase attuativa, d’intesa con l’Agenzia nazionale del Demanio – recita il testo pubblicato online. Acquisite le risorse, l’indirizzo emerso è quello di accelerare l’iter affinché si possa arrivare rapidamente alla progettazione e quindi all’avvio dei lavori, anche valorizzando l’ipotesi di ospitare nella struttura il Centro Operativo Comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento rientra nel programma degli “edifici simbolo” individuati nell’ambito della ricostruzione post-sisma del Centro Italia e, sotto il profilo tecnico, le condizioni per procedere sarebbero ormai mature – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La seconda parte della visita si è svolta nel cuore della zona rossa di Santa Maria, dove Ferrara, il sindaco, i tecnici comunali e una delegazione di residenti hanno effettuato un sopralluogo nelle aree interessate dal dissesto idrogeologico – Durante l’incontro sono stati illustrati gli approfondimenti già eseguiti e le principali criticità ancora aperte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dalla visita è emersa la volontà del Dipartimento di seguire la situazione da vicino e per il Comune di chiedere alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario, di promuovere un tavolo tecnico permanente con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, l’Università, il Comune e gli altri soggetti competenti, con l’obiettivo di completare gli studi geologici, individuare in maniera definitiva i fattori di rischio e definire la perimetrazione conclusiva delle aree maggiormente esposte – si apprende dalla nota stampa. Il lavoro dovrà consentire di stabilire con precisione gli edifici da delocalizzare e demolire e affrontare uno degli aspetti più delicati della vicenda: il destino degli immobili oggi agibili ma ricompresi all’interno della zona rossa – si apprende dal portale web ufficiale. “È stata una visita molto positiva – commenta il sindaco Giovanni Legnini – perché ci ha consentito di verificare direttamente con il capo del Dipartimento e con l’Agenzia del Demanio le possibilità di azione e di condividere la necessità di accelerare tutti i provvedimenti attuativi – Giovedì prossimo porterò l’argomento al tavolo prefettizio sulle Caserme, una riunione da me richiesta d’intesa sia con l’Agenzia del Demanio e sia con il Prefetto, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi in corso e prevedere il completamento del recupero delle due caserme, completando il finanziamento dell’ex convento alla Bucciante e della ricostruzione della Caserma dei Carabinieri alla Berardi – precisa la nota online. Si tratta di un progetto molto ambizioso a cui diedi impulso quando ero sottosegretario individuando per l’Abruzzo gli edifici da recuperare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sul dissesto idrogeologico – conclude Legnini – abbiamo condiviso la necessità di un metodo di lavoro stabile tra tutte le istituzioni coinvolte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il tavolo tecnico con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, l’Università e gli altri enti servirà ad approfondire definitivamente il quadro geologico e ad assumere decisioni fondate sul piano scientifico – recita il testo pubblicato online. È un passaggio indispensabile per dare finalmente risposte ai residenti, che attendono da troppo tempo certezze sul futuro delle loro case e del quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’impegno assunto oggi rappresenta un segnale importante, che seguiremo passo dopo passo affinché si traduca rapidamente in atti concreti”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it