Casa Pescara – Report Allenamento

Pescara Calcio, ultime dal sito web della società biancazzurra:Ripresa della preparazione con una seduta pomeridiana sul campo dello Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina – viene evidenziato sul sito web. Il gruppo ha svolto un lavoro mirato al possesso palla, seguito da una partitella a ranghi misti che ha coinvolto l’intera rosa a disposizione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Buone notizie con il rientro in gruppo del capitano Riccardo Brosco, che ha regolarmente preso parte all’intera sessione – Da segnalare anche i primi giri di campo per Filippo Pellacani, in fase di progressivo recupero – riporta testualmente l’articolo online. Lavoro differenziato per Merola e Squizzato, entrambi monitorati dallo staff medico in attesa di nuove valutazioni previste per la giornata di domani – La squadra tornerà in campo domani pomeriggio, ancora una volta allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina, per una seduta a porte chiuse, in vista della partita Preliminare di Coppa Italia contro il Rimini in programma domenica sera allo Stadio Adriatico, ore 20:30, biglietti in vendita sui circuiti ciaotickets.

Lo riporta un articolo pubblicato, poco fa, dalla Pescara Calcio e online sul sito web della squadra. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 20, anche sulle pagine del portale web della Pescara Calcio, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: pescaracalcio.com