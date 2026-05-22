- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Maggio 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaCascia: Santa Rita celebrata in Italia oggi
Notizie Italia

Cascia: Santa Rita celebrata in Italia oggi

- Spazio Pubblicitario 02 -

In queste ore, il tema di cascia è in cima ai trend online, con Santa Rita da Cascia al centro delle celebrazioni in Italia. Oggi, Venerdì 22 Maggio 2026, si festeggia il Santo del giorno, la religiosa che è conosciuta come la ‘Santa delle cause impossibili’.

La figura di Santa Rita è particolarmente venerata per la sua dedizione e il suo aiuto verso i più bisognosi, tanto che i detenuti le hanno affidato le loro famiglie ‘fuori’. Inoltre, la Fiera di Santa Rita 2026 prevede la benedizione delle rose in onore della santa, con un tributo sentito da molti fedeli.

Questo Santo del giorno è un punto di riferimento spirituale per molti, con la sua vita e le sue opere che continuano a ispirare. Per saperne di più su questa figura affascinante e sulla sua importanza nella tradizione italiana, è possibile approfondire online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it