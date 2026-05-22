Cascia: Santa Rita celebrata in Italia oggi

In queste ore, il tema di cascia è in cima ai trend online, con Santa Rita da Cascia al centro delle celebrazioni in Italia. Oggi, Venerdì 22 Maggio 2026, si festeggia il Santo del giorno, la religiosa che è conosciuta come la ‘Santa delle cause impossibili’.

La figura di Santa Rita è particolarmente venerata per la sua dedizione e il suo aiuto verso i più bisognosi, tanto che i detenuti le hanno affidato le loro famiglie ‘fuori’. Inoltre, la Fiera di Santa Rita 2026 prevede la benedizione delle rose in onore della santa, con un tributo sentito da molti fedeli.

Questo Santo del giorno è un punto di riferimento spirituale per molti, con la sua vita e le sue opere che continuano a ispirare. Per saperne di più su questa figura affascinante e sulla sua importanza nella tradizione italiana, è possibile approfondire online.