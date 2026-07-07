Case di Riposo, Pepe: Situazione al collasso. La Giunta Regionale intervenga subito

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:07 luglio 2026 – 11:28- “La notizia del rinvio a settembre dell’udienza per l’eventuale sblocco dei conti della tesoreria dell’ASP 1 di Teramo rappresenta un colpo durissimo e drammatico per una situazione che era già ampiamente al collasso”. Lo dichiara il Consigliere Regionale Dino Pepe che torna a sollevare con forza la questione legata alla paralisi finanziaria dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – “Secondo quanto precedentemente dichiarato dal Commissario straordinario Roberto Canzio, a capo dell’Asp 1 dal 2021 – si legge ancora nella nota di Pepe – dopo che Marsilio commissariò il cda da lui stesso nominato, i conti dell’ente – attualmente bloccati a causa di pignoramenti da parte di creditori – si sarebbero dovuti sbloccare proprio in questi primi giorni di luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il rinvio formale della decisione giudiziaria all’autunno cancella però ogni prospettiva di risoluzione immediata, lasciando nel limbo centinaia di famiglie – Ad oggi sono ben 250 le lavoratrici e i lavoratori delle Case di riposo di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto che si trovano senza lo stipendio di maggio e che ora rischiano concretamente di non percepire quanto dovuto neppure per il mese di giugno”. “Parliamo di professionisti, operatori socio-sanitari e personale di assistenza che ogni giorno, con dedizione totale, si prendono cura della fascia più fragile della nostra popolazione: i nostri anziani – sottolinea Pepe –. È inaccettabile che siano loro a pagare il prezzo più alto di questa paralisi burocratica e finanziaria”. Il Consigliere regionale ricorda come “il caso sia già stato ampiamente portato all’attenzione della politica regionale – Per ben due volte, nelle scorse settimane, ho chiesto espressamente in Consiglio regionale la massima attenzione e un intervento urgente da parte della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Di fronte a questo nuovo e preoccupante rinvio, non c’è più un minuto da perdere, lo dico innanzitutto ai rappresentanti di maggioranza eletti in questa provincia – viene evidenziato sul sito web. Marsilio dopo aver portato al collasso la sanità e i trasporti ora è passato al sistema delle Case di riposo – La Giunta Regionale ha il dovere morale e politico di intervenire direttamente” aggiunge Pepe – “Si attivino immediatamente le procedure per anticipare le somme dovute ai lavoratori – precisa la nota online. Non è solo una questione di giustizia occupazionale – conclude -ne va della tenuta sociale dell’intera provincia di Teramo e della dignità dei servizi assistenziali sul nostro territorio”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it