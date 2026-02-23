- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
Attualità

“Casetta Fantasia”, Tursini: «Indirizzo politico chiaro negli atti strategici. Con AFM confronto costante, nel rispetto dei ruoli»

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In merito alle differenze retributive del personale pedagogico operante presso la struttura “Casetta Fantasia”, l’Assessore alle Politiche Sociali, Educative e Scolastiche Manuela Tursini ribadisce che l’Amministrazione comunale ha gi? assunto un indirizzo politico formale e inequivocabile – si apprende dalla nota stampa. L’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028 e del Bilancio di Previsione Finanziario 2026–2028, attraverso deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale, stabilisce espressamente la scelta di demandare ad AFM S.p.A., in sede di contrattazione decentrata, la definizione delle modalit? di retribuzione connesse alla produttivit?, prevedendo il riconoscimento di premi di risultato anche erogabili sotto forma di fringe benefit.?La nostra posizione ? scritta negli atti strategici dell’Ente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Non ? una dichiarazione d’intenti, ma una decisione programmatica e un indirizzo politico preciso?, dichiara l’Assessore Tursini. L’Assessorato ha gi? attivato una comunicazione puntuale AFM S.p.A., condividendo l’indirizzo politico e accompagnando il percorso verso l’adeguamento delle differenze retributive, nel rispetto delle competenze e delle responsabilit? di ciascun soggetto – riporta testualmente l’articolo online. ?L’Amministrazione definisce gli obiettivi e la cornice programmatica, la contrattazione decentrata rientra nelle prerogative della societ?. ? un equilibrio istituzionale che rispettiamo e che consente ad AFM di operare con un mandato chiaro e coerente con gli indirizzi approvati in piena sintonia tra la Giunta e la societ? conclude l’Assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’obiettivo resta quello di superare le disparit? esistenti, valorizzare il personale pedagogico e rafforzare la qualit? del servizio educativo, con seriet? amministrativa e rispetto delle regole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.   

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di L’Aquila e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

