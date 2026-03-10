Casoli, Tommaso Masciantonio primo finalista all’Ercole Olivario per Dop/Igp ed extravergine di oliva.

Si è svolta oggi, 10 marzo, nella sede della Camera di commercio Chieti Pescara, la selezione regionale abruzzese dell’Ercole Olivario, uno dei concorsi più prestigiosi dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità. Il concorso, nato nel 1993 su iniziativa del sistema camerale italiano, valorizza le migliori produzioni olearie del Paese, selezionando gli oli che accederanno alla finale nazionale.

La mattinata ha visto i saluti del presidente della Camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever e del segretario generale Pasquale Monea. Sono intervenuti anche il segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria Federico Sisti e diversi rappresentanti del settore agricolo.

Prima della proclamazione dei vincitori regionali è stato assegnato il riconoscimento speciale “Goccia d’Ercole” al Frantoio Tini di Castilenti, che ha presentato l’olio Mantegna – Leccino del Corno. L’azienda è stata inserita nella Premium List della competizione insieme all’Azienda Agricola Forcella di Città Sant’Angelo e all’Oleificio Goccia d’Oro di Penne.

Per la categoria DOP/IGP il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l’olio Colline Teatine DOP. Al secondo posto si è classificato Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello, mentre il terzo posto è stato assegnato al Frantoio Mercurius di Penne.

Nella categoria Olio extravergine di oliva, Masciantonio è risultato primo con l’olio Crognale, seguito dal Frantoio Mercurius con Ninfa e da Oleaurius di Tenaglia Filomena con Colonna d’Ercole Prima Fatica.

La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole Olivario. Lo scorso anno la regione ha ottenuto risultati di grande rilievo nella competizione, confermando il ruolo di primo piano dell’olivicoltura abruzzese nel panorama italiano.