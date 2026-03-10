- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 12, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCasoli, Tommaso Masciantonio primo finalista all’Ercole Olivario per Dop/Igp ed extravergine di...
Eventi e Cultura

Casoli, Tommaso Masciantonio primo finalista all’Ercole Olivario per Dop/Igp ed extravergine di oliva.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è svolta oggi, 10 marzo, nella sede della Camera di commercio Chieti Pescara, la selezione regionale abruzzese dell’Ercole Olivario, uno dei concorsi più prestigiosi dedicati all’olio extravergine di oliva di qualità. Il concorso, nato nel 1993 su iniziativa del sistema camerale italiano, valorizza le migliori produzioni olearie del Paese, selezionando gli oli che accederanno alla finale nazionale.

La mattinata ha visto i saluti del presidente della Camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever e del segretario generale Pasquale Monea. Sono intervenuti anche il segretario generale della Camera di commercio dell’Umbria Federico Sisti e diversi rappresentanti del settore agricolo.

Prima della proclamazione dei vincitori regionali è stato assegnato il riconoscimento speciale “Goccia d’Ercole” al Frantoio Tini di Castilenti, che ha presentato l’olio Mantegna – Leccino del Corno. L’azienda è stata inserita nella Premium List della competizione insieme all’Azienda Agricola Forcella di Città Sant’Angelo e all’Oleificio Goccia d’Oro di Penne.

Per la categoria DOP/IGP il primo posto è stato conquistato da Tommaso Masciantonio di Casoli con l’olio Colline Teatine DOP. Al secondo posto si è classificato Oleaurius di Tenaglia Filomena di Cupello, mentre il terzo posto è stato assegnato al Frantoio Mercurius di Penne.

Nella categoria Olio extravergine di oliva, Masciantonio è risultato primo con l’olio Crognale, seguito dal Frantoio Mercurius con Ninfa e da Oleaurius di Tenaglia Filomena con Colonna d’Ercole Prima Fatica.

La selezione regionale rappresenta un passaggio fondamentale per individuare gli oli che rappresenteranno l’Abruzzo alla finale nazionale dell’Ercole Olivario. Lo scorso anno la regione ha ottenuto risultati di grande rilievo nella competizione, confermando il ruolo di primo piano dell’olivicoltura abruzzese nel panorama italiano.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it