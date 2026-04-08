Casoli, tre incontri per affrontare le sfide ambientali: “Clima, città e futuro” in programma

Casoli (Ch), 8 aprile 2026 – Il Comune di Casoli, in collaborazione con IAAP WWF, la Riserva naturale regionale/ Oasi WWF Lago di Serranella e il Circolo Legambiente Geo APS, promuove il ciclo di incontri pubblici “Clima, città e futuro”, una proposta dedicata a tutti i cittadini che vogliono comprendere e approfondire le cause delle principali sfide ambientali contemporanee.

Il programma prevede tre appuntamenti che si terranno al cinema teatro di Casoli, alle ore 17:30, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e confronto su temi cruciali quali i cambiamenti climatici, la trasformazione delle città e i modelli di consumo sostenibile. L’iniziativa nasce dalla necessità, condivisa dagli enti promotori, di diffondere una maggiore consapevolezza ambientale e di stimolare una riflessione collettiva sul futuro dei territori e delle comunità locali, attraverso il contributo di esperti e ricercatori.

Il ciclo si articola nei seguenti incontri:

– 11 aprile – “Cambio di clima e città”: Un approfondimento sul rapporto tra cambiamenti climatici e progettazione urbana, con particolare attenzione al ruolo dell’architettura e dell’urbanistica nella costruzione di territori più resilienti e sostenibili.

– 24 aprile – “Fast fashion o moda sostenibile?”: Un’analisi dell’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda e delle possibili alternative legate al consumo responsabile.

– 8 maggio – “Cambiamenti climatici”: Un inquadramento scientifico del fenomeno climatico, con focus su cause, evidenze e impatti sugli ecosistemi e sui territori.

Barbara Di Lauro, vicesindaco di Casoli, ha dichiarato: “Questo ciclo di incontri rappresenta un’importante occasione per informare e coinvolgere la comunità su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita e sulle prospettive future del nostro territorio, rafforzando il dialogo tra istituzioni, mondo scientifico e cittadini”.

Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS, e Andrea Rosario Natale, direttore dell’IAAP WWF, invitano a partecipare al primo incontro del 11 aprile, dedicato alla capacità di adattamento di città e territori di fronte alle conseguenze estreme dei cambiamenti climatici. Michele Manigrasso, architetto e dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica parteciperà come relatore, approfondendo il rapporto tra cambiamenti climatici e progettazione delle città.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano approfondire e comprendere meglio le dinamiche ambientali in atto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 333 971 4613 e 327 2244824.