- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaCassa integrazione Sodecia, Rossi: “E’ il risultato del lavoro con l’assessore Magnacca”
Politica

Cassa integrazione Sodecia, Rossi: “E’ il risultato del lavoro con l’assessore Magnacca”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 marzo 2026 – 17:20– “In questi mesi ho ascoltato da vicino le storie dei lavoratori della Sodecia di Raiano e delle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Storie fatte di sacrifici, di lavoro e di tanta preoccupazione per il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è la notizia che tutti avremmo voluto dare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La chiusura dello stabilimento resta una ferita per il nostro territorio” scrive la consigliere Maria Assunta Rossi (FdI). “Ma l’accordo raggiunto per la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 rappresenta almeno un primo respiro per 39 lavoratori e le loro famiglie, evitando nell’immediato i licenziamenti – aggiunge la nota pubblicata. È un risultato che nasce dal confronto tra istituzioni, sindacati e lavoratori, e che ci permette di guadagnare tempo per continuare a lavorare a soluzioni concrete – si apprende dalla nota stampa. Un grazie all’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca per l’impegno dimostrato in questa vertenza così delicata – si legge sul sito web ufficiale. Continueremo a esserci, con serietà e vicinanza, accanto ai lavoratori e al nostro territorio” aggiunge – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it