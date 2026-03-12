Cassa integrazione Sodecia, Rossi: “E’ il risultato del lavoro con l’assessore Magnacca”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:12 marzo 2026 – 17:20– “In questi mesi ho ascoltato da vicino le storie dei lavoratori della Sodecia di Raiano e delle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Storie fatte di sacrifici, di lavoro e di tanta preoccupazione per il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è la notizia che tutti avremmo voluto dare – recita la nota online sul portale web ufficiale. La chiusura dello stabilimento resta una ferita per il nostro territorio” scrive la consigliere Maria Assunta Rossi (FdI). “Ma l’accordo raggiunto per la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2026 rappresenta almeno un primo respiro per 39 lavoratori e le loro famiglie, evitando nell’immediato i licenziamenti – aggiunge la nota pubblicata. È un risultato che nasce dal confronto tra istituzioni, sindacati e lavoratori, e che ci permette di guadagnare tempo per continuare a lavorare a soluzioni concrete – si apprende dalla nota stampa. Un grazie all’assessore regionale al Lavoro Tiziana Magnacca per l’impegno dimostrato in questa vertenza così delicata – si legge sul sito web ufficiale. Continueremo a esserci, con serietà e vicinanza, accanto ai lavoratori e al nostro territorio” aggiunge – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

