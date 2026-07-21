Castel del Monte: Collegiale di ginnastica ritmica con atlete e tecnici per sei giorni di formazione e crescita

Nel cuore di Castel del Monte il Collegiale di ritmica firmato Sensazione di Movimento

Sei giorni di sport, formazione e valorizzazione del territorio

CASTEL DEL MONTE. Dal 28 luglio al 2 agosto 2026 Castel del Monte ospiterà il 5° Collegiale estivo di Ginnastica Ritmica Gold e Silver, promosso dall’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila, un appuntamento che unisce alta formazione sportiva, crescita educativa e valorizzazione del territorio nell’anno di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026. Per sei giorni il suggestivo borgo abruzzese accoglierà giovani ginnaste dai 6 ai 17 anni che, accompagnate da tecniche qualificate della Federazione Ginnastica d’Italia, prenderanno parte a un intenso programma di preparazione in vista della prossima stagione sportiva.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il Palasport di Castel del Monte, recentemente ristrutturato, alternandosi a un ricco calendario di attività pensate per far conoscere alle partecipanti il patrimonio culturale, paesaggistico e produttivo del territorio. Accanto all’attività tecnica, il programma prevede numerose iniziative dedicate alla scoperta delle eccellenze locali: la visita all’azienda agricola Mappavel’s, sede del luppoleto più in quota d’Italia, un tour del centro storico con uno shooting fotografico tra le vie del borgo, una lezione di ginnastica condivisa con i bambini del centro estivo di Castel del Monte e una giornata conclusiva a Campo Imperatore con una tradizionale arrostata presso il Ristoro Mucciante.

Si tratta di un’autentica esperienza che favorisce la crescita personale, il senso di responsabilità, la condivisione, lo spirito di squadra e la socializzazione, confermando il valore educativo dello sport come strumento di formazione delle nuove generazioni. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei borghi promosso nell’ambito di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e del progetto L’Aquila Insieme per lo Sport 2026, dimostrando come sport e cultura possano dialogare per generare opportunità di crescita, promozione e sviluppo del territorio.

La giornata inaugurale del 28 luglio vedrà la partecipazione del Sindaco di Castel del Monte, Luciana Morico, e dell’Assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, a testimonianza della proficua collaborazione tra istituzioni e associazionismo sportivo nella realizzazione di iniziative capaci di coniugare formazione, inclusione, promozione turistico-culturale e sviluppo delle aree interne.

I dirigenti Roberta Iannarelli e Antonello Dinisi, insieme allo staff tecnico dell’ASD Sensazione di Movimento L’Aquila, desiderano rivolgere un sentito ringraziamento al Comune di Castel del Monte, in particolar modo al Sindaco Luciana Morico per la disponibilità e il sostegno all’iniziativa, al Palasport di Castel del Monte, all’Azienda agricola Mappavel’s e all’Albergo Parco Gran Sasso, che ospiterà atlete e staff tecnico durante l’intera settimana, contribuendo con professionalità e accoglienza alla piena riuscita del collegiale.