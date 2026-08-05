Castel del Monte, concluso con successo il quinto Collegiale Gold e Silver di Ginnastica Ritmica organizzato dall’ASD Sensazione di Movimento

Si è concluso con successo il quinto Collegiale Gold e Silver di Ginnastica Ritmica, organizzato dalla ASD Sensazione di Movimento. L’evento si è svolto dal 28 luglio al 2 agosto nell’incantevole scenario del Parco Nazionale del Gran Sasso e ha visto la partecipazione di giovani ginnaste dai 5 ai 17 anni, impegnate in un percorso di crescita tecnica, educativa e personale.

L’inaugurazione del collegiale è stata presieduta dalla Sindaca di Castel del Monte, Luciana Morico, che ha dato il benvenuto alle atlete, ai tecnici e alle famiglie presenti. Le autorità locali hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, rinnovando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con l’associazione sportiva in futuro.

Durante il collegiale, le ginnaste hanno potuto allenarsi presso il Palasport di Castel del Monte, recentemente ristrutturato, sotto la guida di tecnici qualificati della Federazione Ginnastica d’Italia. Oltre agli allenamenti, le partecipanti hanno potuto partecipare a varie attività extrasportive, tra cui visite al territorio circostante, lezioni di ginnastica con i bambini del centro estivo e una giornata conclusiva a Campo Imperatore.

Il Collegiale Gold e Silver si inserisce nel contesto del progetto di valorizzazione dei borghi promosso da L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e da L’Aquila Insieme per lo Sport 2026. La Presidente della ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli, ha ringraziato il personale e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, sottolineando l’importanza della fiducia delle famiglie delle ginnaste nel supportare e far crescere i progetti dell’associazione sportiva.

L’iniziativa ha ricevuto il saluto e il sostegno delle autorità locali, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere lo sport e le attività culturali nel territorio. Fantastico evento che ha permesso alle giovani ginnaste di apprendere, crescere e condividere la loro passione per la ginnastica ritmica nel suggestivo contesto abruzzese.