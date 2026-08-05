- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Agosto 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaCastel del Monte, concluso con successo il quinto Collegiale Gold e Silver...
Eventi e Cultura

Castel del Monte, concluso con successo il quinto Collegiale Gold e Silver di Ginnastica Ritmica organizzato dall’ASD Sensazione di Movimento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si è concluso con successo il quinto Collegiale Gold e Silver di Ginnastica Ritmica, organizzato dalla ASD Sensazione di Movimento. L’evento si è svolto dal 28 luglio al 2 agosto nell’incantevole scenario del Parco Nazionale del Gran Sasso e ha visto la partecipazione di giovani ginnaste dai 5 ai 17 anni, impegnate in un percorso di crescita tecnica, educativa e personale.

L’inaugurazione del collegiale è stata presieduta dalla Sindaca di Castel del Monte, Luciana Morico, che ha dato il benvenuto alle atlete, ai tecnici e alle famiglie presenti. Le autorità locali hanno espresso il loro sostegno all’iniziativa, rinnovando la disponibilità dell’Amministrazione comunale a collaborare con l’associazione sportiva in futuro.

Durante il collegiale, le ginnaste hanno potuto allenarsi presso il Palasport di Castel del Monte, recentemente ristrutturato, sotto la guida di tecnici qualificati della Federazione Ginnastica d’Italia. Oltre agli allenamenti, le partecipanti hanno potuto partecipare a varie attività extrasportive, tra cui visite al territorio circostante, lezioni di ginnastica con i bambini del centro estivo e una giornata conclusiva a Campo Imperatore.

Il Collegiale Gold e Silver si inserisce nel contesto del progetto di valorizzazione dei borghi promosso da L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 e da L’Aquila Insieme per lo Sport 2026. La Presidente della ASD Sensazione di Movimento, Roberta Iannarelli, ha ringraziato il personale e tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, sottolineando l’importanza della fiducia delle famiglie delle ginnaste nel supportare e far crescere i progetti dell’associazione sportiva.

L’iniziativa ha ricevuto il saluto e il sostegno delle autorità locali, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere lo sport e le attività culturali nel territorio. Fantastico evento che ha permesso alle giovani ginnaste di apprendere, crescere e condividere la loro passione per la ginnastica ritmica nel suggestivo contesto abruzzese.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it