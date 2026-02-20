- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Febbraio 20, 2026
Attualità

Castel di Sangro: oltre un milione di euro per l’istruzione nell’Area Interna Alto Sangro – Valle del Sagittario

Lunedì 16 febbraio 2026 si è svolto a Castel di Sangro un importante incontro riguardante la Strategia Territoriale della Regione Abruzzo per l’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario”. La Sindaca di Villetta Barrea, Giusy Colantoni, insieme al gruppo di lavoro per l’assistenza tecnica e le dirigenti degli Istituti Scolastici Comprensivi della zona, si sono incontrati per definire i progetti educativi destinati alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e secondaria di primo grado.

Grazie al Fondo Sociale Europeo, sono stati stanziati oltre un milione di euro per sostenere tali progetti educativi. L’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario” conta più di undicimila residenti e oltre 300 alunni, che beneficeranno di questi fondi per le prossime tre annualità.

Durante l’incontro sono state illustrate le normative relative alle misure d’intervento, gli ambiti progettuali da definire e le metodologie di attuazione e rendicontazione. Le scuole avranno l’opportunità di organizzare laboratori didattici, percorsi di supporto all’inclusione, attività extracurricolari e servizi integrativi, in piena autonomia dagli istituti comprensivi.

La Sindaca di Villetta Barrea, Giusy Colantoni, ha dichiarato: “Ritengo che, con l’incontro odierno, ci siamo approcciati

