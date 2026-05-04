Castel Frentano: Riqualificazione urbana della Villa Comunale con interventi strutturali e pista ciclabile da 1,5 milioni di euro

Oggi è stato dato il via alla riqualificazione della Villa Comunale di Castel Frentano, un intervento atteso da decenni che trasformerà l’area verde in un luogo piacevole e sicuro per momenti di svago e condivisione. Grazie agli interventi strutturali della Regione Abruzzo, con un finanziamento di circa 500 mila euro provenienti da fondi ministeriali, sarà possibile realizzare una nuova piazza e una pista ciclabile che cambieranno radicalmente il volto della città.

Il consigliere regionale delegato all’urbanistica, Nicola Campitelli, ha dichiarato: “Tra questo intervento, la nuova ed inedita piazza, con 1,5 milioni della Regione e la pista ciclabile che collegherà verso la costa Castel Frentano cambierà volto”. Il progetto rientra nel programma Area2 “Costa dei Trabocchi” e prevede nuovi arredi urbani, aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, un punto di noleggio bici, servizi igienici, un’area fitness, un’area per sgambare i cani, un impianto di recupero per le acque pluviali e nuova illuminazione a led.

Il sindaco di Castel Frentano, Mario Verratti, ha commentato: “Dopo decenni di scarsa attenzione, con questa amministrazione comunale si cambia passo. Il comune aumenterà la sicurezza con l’aumento di videosorveglianza per reprimere atti vandalici”. Verratti ha ringraziato la Regione, rappresentata da Nicola Campitelli, e l’assessore ai lavori pubblici, Desiree Di Loreto, per il supporto fornito sin dall’inizio del progetto.

Desiree Di Loreto ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti per portare avanti questo cantiere, che porterà anche alla creazione di nuovi posti di lavoro e a nuove opportunità per lo sviluppo del turismo e dell’economia locale. La riqualificazione della Villa Comunale di Castel Frentano rappresenta dunque un passo avanti significativo per la comunità, che potrà presto godere di spazi verdi e di intrattenimento rinnovati e sicuri.