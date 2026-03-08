Castelvecchio Subequo, Santilli finalista a Sanremo New Talent con “Almeno tu nell’universo”

Massimo Santilli, artista di Castelvecchio Subequo, è stato selezionato come finalista della fase nazionale di Sanremo New Talent. Durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, Santilli ha partecipato al “Salotto delle Celebrità”, spazio dedicato agli interpreti e ai protagonisti del panorama musicale emergente e nazionale. Il concorso, con il Maestro Vince Tempera come Presidente di giuria e il coordinamento del patron Devis Paganelli, ha visto Santilli esibirsi con il brano “Almeno tu nell’universo”, successo di Mia Martini. La performance ha catturato l’attenzione della giuria, ottenendo l’accesso alla finalissima di settembre a Rimini.

Sanremo New Talent è un concorso nazionale televisivo canoro trasmesso su Bom Channel 68, Sky e Amazon, nota per essere tra le competizioni più seguite dai talenti emergenti. Artisti provenienti da tutta Italia partecipano selezionati attraverso concorsi collegati, audizioni territoriali, audizioni nazionali e talent scout accreditati. Il concorso è diventato un punto di riferimento anche per i cantanti adulti e per il mondo dei talent show.

La passione per la musica accompagna Santilli fin dall’infanzia, con esordi già a soli 10 anni davanti ai compagni di scuola. Nel corso degli anni ha preso parte a numerose competizioni canore, raggiungendo importanti risultati come il primo premio alla ventesima edizione del concorso “Sanremo Domani – Eurofestival dei giovani” come parte del duo vocale Black Red.

Oltre all’attività musicale, Santilli è anche uno storico e saggista, autore di quindici volumi che hanno ricevuto riconoscimenti nel panorama culturale nazionale. La sua carriera artistica include la registrazione di demo-tape e il successo del 45 giri “Ho donato a te”, che ha ottenuto consensi sulle radio e televisioni regionali. Attualmente, il suo primo album intitolato “Alle mie donne” è in corso di pubblicazione su diverse piattaforme musicali italiane.

Da trent’anni, Santilli collabora con Vincenzo Bisestile nell’organizzazione di eventi e spettacoli artistici di alto livello presso l’associazione “Un Giorno Insieme” di Sulmona. L’associazione ha promosso concerti di artisti italiani come Alice, Negramaro, Gianni Morandi e molti altri. Santilli si distingue anche per la sua passione per la cultura e per la valorizzazione del patrimonio storico, dimostrandosi un artista poliedrico e di talento.