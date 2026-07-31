Castiglione Messer Marino nella rete Anci Città dei Motori, il commento di Menna

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:31 luglio 2026 – 15:46- Castiglione Messer Marino, comune in provincia di Chieti, da domani, sabato 1° agosto, entrerà nell’Associazione Città dei Motori, la rete Anci che raggruppa le eccellenze del Made in Italy motoristico – recita il testo pubblicato online. Il comune socio numero 40 di Città dei Motori ha dato origine alla famiglia di Juan Manuel Fangio, leggendario pilota argentino cinque volte Campione del Mondo di Formula 1. Con Atessa, Paglieta e Popoli sono ora quattro i comuni dell’Abruzzo in CdM. “Questa adesione è uno straordinario momento di rilancio e valorizzazione per l’intero territorio abruzzese – sottolinea Vincenzo Menna, componente del direttivo CdM espresso da Atessa (Chieti) e Consigliere regionale – Significa riconoscere l’identità di una storia motoristica dal valore unico – riporta testualmente l’articolo online. I piccoli borghi e le loro radici sono il cuore pulsante del patrimonio motoristico italiano e possono guidare una vera rivoluzione verso un modello di turismo esperienziale e culturale sostenibile” ha aggiunto Menna – si apprende dal portale web ufficiale. “L’ingresso in Città dei Motori rappresenta per la nostra comunità un traguardo dal profondo valore istituzionale, culturale e turistico”, afferma la sindaca Silvana De Palma che aggiunge: “Essere parte di questo circuito nazionale valorizza la nostra identità e, attraverso la figura leggendaria di Fangio e la capacità di fare rete, possiamo trasformare la tradizione motoristica in un motore concreto di sviluppo economico, promozione turistica e opportunità per i giovani”. Per Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente della Rete “l’ingresso di Castiglione Messer Marino, con la storia legata a Juan Manuel Fangio, arricchisce l’inestimabile patrimonio nazionale motoristico – riporta testualmente l’articolo online. I nostri soci lo metteranno in mostra nella quarta edizione di Italian Motor Week, dal 19 al 27 settembre, con un programma ricco di eventi sportivi, educativi e culturali; l’obiettivo è di fare delle eccellenze del Made in Italy un volano di attrazione turistica e sviluppo sostenibile per l’intero Paese”. La cerimonia di adesione vedrà anche la presenza di Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco Emilia (Modena) e membro del direttivo CdM, di Michele Florio, sindaco di Paglieta (Chieti) e di Luca Marino, assessore allo Sport di Popoli (Pescara), tutti Comuni soci della Rete Anci – precisa la nota online. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it