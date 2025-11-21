Catanzaro-Pescara 3-3: due volte avanti, pari al 93′; doppietta di Corazza

CATANZARO – Debutto con carattere per il Pescara di Giorgio Gorgone: al “Nicola Ceravolo” finisce 3-3 al termine di una partita piena di strappi ed emozioni. Biancazzurri due volte avanti, ripresi e sorpassati, quindi il pari in pieno recupero.

La gara si accende presto: al 10’ Di Nardo capitalizza la verticalizzazione sull’asse Corbo-Tonin e firma lo 0-1. Il Catanzaro risponde al 21’ con Brighenti per l’1-1. Il Pescara, costretto già all’8’ al cambio Corazza per Oliveri, torna comunque avanti al 37’ proprio con Corazza: controllo e conclusione che valgono l’1-2 all’intervallo.

In avvio di ripresa, giallorossi subito dentro il match: al 46’ Pittarello ribadisce in rete una corta respinta per il 2-2. Nel finale l’inerzia gira ancora: all’82’ il neoentrato Buso sigla il 3-2. Sembra finita, ma al 90’+3’ Corazza trova la doppietta personale e il 3-3 definitivo, che consegna al Pescara il primo punto dell’era Gorgone.

Indicazioni utili anche sul piano tattico: biancazzurri con linea a tre e due punte di riferimento (Tonin-Di Nardo), esterni chiamati a coprire tutta la fascia e Corazza decisivo da subentrato. Un pari pesante per fiducia e classifica, al termine di una gara di spessore mentale.