Cavalcavia Dragonara, la replica di Smargiassi

– “Rimango stupito della richiesta a mezzo stampa della Consigliera Barbara Stella di portare il caso relativo al Cavalcavia di Dragonara all’attenzione della Commissione vigilanza – Come già ampiamente comunicato alla Consigliera, prima della sua uscita pubblica, la richiesta è stata già sottoposta alla valutazione della Commissione che ha ritenuto, dopo un’analisi della segreteria e del Presidente, di rigettare l’istanza in quanto forma e contenuto non giustificano l’interessamento della stessa – viene evidenziato sul sito web. Mi stupisce inoltre che, dopo quattro anni di attività, alla consigliera Stella sembra non sia ancora chiara la funzione della Commissione Vigilanza che, ricordiamolo, non sostituisce i lavori del Consiglio o delle commissioni permanenti, ma ha lo scopo di controllare l’operato della Giunta e degli altri enti controllati e partecipati – precisa la nota online. Il tema in questione, già discusso in Consiglio regionale, deve essere affrontato semmai nella III commissione – si apprende dalla nota stampa. La consigliera, al contrario, chiede al Presidente della Commissione Vigilanza di porre all’assessore di riferimento e al Presidente Arap le stesse domande le cui risposte ha più volte ricevuto in sede di Consiglio regionale – È evidente, inoltre, come persino la forma della richiesta evidenzi una chiara confusione nei ruoli – precisa il comunicato. La richiesta, reiterata a mezzo stampa dopo il rigetto, ha probabilmente dei fini strumentali a cui questa commissione non intende porgere il fianco – riporta testualmente l’articolo online. La Vigilanza ha altri scopi e priorità e non saranno giochi di forza di nessuno a intaccare l’enorme lavoro che da anni svolgiamo con abnegazione e fermezza” così il Presidente della Commissione Vigilanza Pietro Smargiassi – precisa la nota online. (com/red)

