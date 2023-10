Cavalcavia Dragonara, Stella:caso di nuovo in Aula

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “E’ mio dovere riaccendere i riflettori su un tema di sicurezza pubblica che in questi anni il centro destra che guida Regione Abruzzo non ha risolto – riporta testualmente l’articolo online. Il cavalcavia in località Dragonara deve essere abbattuto perché pericoloso, ma è ancora lì. Per questo motivo il 10 ottobre 2023 ho depositato una nuova interpellanza regionale per chiedere quali iniziative sono state messe in campo dopo che la regione, a dicembre 2022, ha revocato tutti i fondi dedicati alla realizzazione del progetto di abbattimento”, ha dichiararlo è il Consigliere regionale del M5S Barbara Stella – “Non si tratta di un problema di secondo piano, tutt’altro – riporta testualmente l’articolo online. Stiamo parlando di un cavalcavia da anni interdetto alla circolazione sia di veicoli che di pedoni e la cui pericolosità è stata certificata da perizie tecniche da oltre 20 anni, un cavalcavia che si trova su un asse viario, l’asse attrezzato, tra i più trafficati d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. L’urgenza di risolvere il problema è chiaro a tutti, ma in questi anni l’iter procedurale ha subito continui stalli, ritardi nel reperimento dei fondi e rimpalli di responsabilità tra enti – aggiunge la nota pubblicata. Non ci sono più scuse che tengano e non è più ammesso lo scarica barile al quale il centrodestra ci ha abituato in questi anni – precisa la nota online. Dieci mesi fa ho lanciato un appello alla regione, chiedendo di ripristinare le risorse necessarie e di aprire un tavolo di confronto tra tutti gli enti coinvolti, tra i quali il Consorzio Industriale Chieti-Pescara, Arap ed enti locali per superare tutte le criticità esistenti e risolvere definitivamente il problema – La regione cosa ha fatto in questi dieci mesi? A questa domanda dovrà rispondere al più presto l’assessore competente, gli annunci e le intenzioni non bastano più, bisogna fare in fretta se non si vuole rischiare che accada qualcosa di grave ed irreparabile”, conclude – si apprende dalla nota stampa. (com/red

