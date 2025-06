Cavallari: “Approvata risoluzione per promozione brand ‘Riviera del Gigante’”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “Valorizzare l’intera costa teramana attraverso la promozione del brand turistico Riviera del Gigante”. È questo l’obiettivo della risoluzione presentata dal consigliere regionale Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme, e approvata all’unanimità dalla Seconda Commissione consiliare permanente – si apprende dalla nota stampa. “Lo scorso novembre – dichiara il consigliere Cavallari – è stato presentato il marchio Riviera del Gigante, che riunisce i sette Comuni costieri di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi – precisa il comunicato. Un’iniziativa pensata per superare la frammentazione territoriale e costruire una visione unitaria e integrata della nostra costa in chiave turistica”. “La Riviera del Gigante – prosegue Cavallari – non è solo una destinazione balneare con spiagge di qualità e alta affluenza turistica nei mesi estivi – È anche un luogo unico da cui si può godere di una suggestiva vista sul massiccio del Gran Sasso d’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Su questo aspetto panoramico, ancora poco valorizzato, possiamo e dobbiamo fare di più”. La risoluzione approvata impegna la Giunta regionale a mettere in campo tutte le azioni necessarie per dare piena attuazione al brand Riviera del Gigante, a partire dall’inserimento della relativa dicitura nella segnaletica stradale, inclusa quella autostradale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Sono soddisfatto del sostegno unanime ricevuto dai colleghi – conclude Cavallari – e auspico una rapida attuazione della risoluzione – Invito quindi il Presidente Marco Marsilio ad attivarsi senza indugi per dare seguito concreto a questo importante progetto di valorizzazione del nostro territorio”. (com/red)

