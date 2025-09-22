- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Settembre 22, 2025
Cavallari e Menna su debito sanità: “La Giunta gioca con i numeri. Marsilio e Verì smentiti”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “La nota riservata dell’11 agosto, firmata dal dirigente del Dipartimento Sanità Ebron D’Aristotile, smonta ogni rassicurazione data da Marsilio e Verì. La stima aggiornata del deficit sanitario regionale 2025 è tra i 110 e i 120 milioni di euro, ben lontana dai “85-92 milioni” raccontati pubblicamente e al Tavolo interministeriale”. Lo scrivono i consiglieri regionali del gruppo “Abruzzo Insieme”, Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna, e precisano: “Il piano di riduzione del 2% dei costi operativi è stato completamente disatteso – recita il testo pubblicato online. Le quattro ASL provinciali non solo non hanno risparmiato, ma hanno speso di più: Teramo: +13,9 milioni; Chieti: +11,7 milioni; Pescara: +7,4 milioni; L’Aquila: +6,2 milioni (dato potenzialmente sottostimato). Il risparmio totale si ferma a 13 milioni, contro i 41 previsti – Un fallimento certificato – aggiunge testualmente l’articolo online.  Non si tratta di un errore tecnico – affermano i Consiglieri – ma di una strategia politica consapevole: i dati reali erano noti alla Giunta, che ha scelto di non divulgarli, preferendo una narrazione tranquillizzante e falsa – viene evidenziato sul sito web.  I Direttori Generali delle ASL – nominati e difesi da Marsilio e Verì – sono i principali responsabili dello sforamento – recita il testo pubblicato online. Ma nessuno è stato rimosso – recita il testo pubblicato online. Al contrario, chi ha sollevato criticità – come Emanuela Grimaldi, ormai prossima a lasciare la direzione del Dipartimento Sanità – è stata isolata e sostituita”. “Le nostre richieste sono chiare – specificano Cavallari e Menna – 1. Trasparenza: pubblicazione integrale della nota dell’11 agosto; 2. Responsabilità: sostituzione immediata dei DG delle ASL; 3. Revisione del piano sanitario regionale con soggetti terzi; 4. Valutazione di commissariamento tecnico della sanità; 5. Controllo straordinario della Corte dei Conti e dei Ministeri competenti. Chi governa la Sanità non può giocare con i numeri mentre cittadini, pazienti e operatori vivono ogni giorno il peso di un sistema al collasso – riporta testualmente l’articolo online. Dopo la nota di D’Aristotile, nessuno può più far finta di niente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’Abruzzo merita verità, competenza e serietà. Non bugie – si apprende dalla nota stampa. Non silenzi – precisa la nota online. Non propaganda”, concludono i Consiglieri – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it

 

