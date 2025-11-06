Cavallari e Menna: Totem e propaganda non curano la sanità abruzzese

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 novembre 2025 – 11:16- “Dietro l’annuncio del progetto ‘Sanità di Prossimità – Digitalizzazione dei Servizi in Multicanalità’ la Giunta regionale cerca di nascondere la realtà di un sistema sanitario in profonda crisi”. Lo sostengono i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna, commentando la presentazione dell’iniziativa finanziata con fondi FESR, che prevede la distribuzione di totem multifunzione nelle strutture sanitarie abruzzesi – precisa il comunicato. “Mentre si inaugurano totem digitali e si parla di innovazione – sottolineano i due esponenti di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale – le liste d’attesa crescono in modo vertiginoso, senza che il Dipartimento regionale o i Direttori Generali delle ASL intervengano con misure efficaci – aggiunge la nota pubblicata. Gli stessi DG, responsabili diretti del disavanzo sanitario, restano saldamente al loro posto come il Presidente Marsilio e l’Assessore Verì, mentre i cittadini, già costretti a subire un aumento dell’addizionale regionale IRPEF per coprire i debiti generati, continuano a pagare sulla propria pelle l’inefficienza del sistema – Le lunghe attese per una visita o un esame spingono sempre più persone a rivolgersi al privato o a uscire dai confini regionali, alimentando una mobilità passiva ormai fuori controllo – aggiunge testualmente l’articolo online. È questa la vera emergenza sanitaria dell’Abruzzo, che nessun totem potrà risolvere – si apprende dalla nota stampa. I totem non erogano prestazioni, non riducono le attese e non assumono medici o infermieri – Rischiano invece di diventare uno specchietto per le allodole, utile solo a coprire l’assenza di una strategia seria per la sanità pubblica – si legge sul sito web ufficiale. La Regione preferisce inaugurare schermi e interfacce digitali piuttosto che affrontare le carenze strutturali degli ospedali, la mancanza di personale e la disorganizzazione delle agende di prenotazione”. “Non serve propaganda tecnologica, ma una politica sanitaria vera: un piano straordinario per abbattere le liste d’attesa, il controllo rigoroso dei conti e la valutazione delle responsabilità gestionali nelle ASL. La vera sanità di prossimità – concludono Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna – non è fatta di totem, ma di servizi, di medici, di ascolto e di presenza sul territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: emiciclonews.it