Cavallari: “Impegno condiviso per i farmacisti dipendenti, pilastro della sanità territoriale”

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:07 novembre 2025 – 13:29- Verrà discussa nella Commissione salute la risoluzione, che vede come primo firmatario il consigliere regionale, Giovanni Cavallari, sottoscritta anche da tutte le forze di maggioranza e opposizione, avente ad oggetto “Iniziative per il miglioramento del livello retributivo e contributivo dei farmacisti dipendenti operanti nel territorio regionale”. “L’atto – precisa Cavallari – sottoscritto dalla pressochè totalità dei consiglieri regionali di maggioranza e opposizione, testimonia una convergenza unanime sull’importanza di valorizzare una categoria professionale che rappresenta un punto di riferimento essenziale per la salute pubblica e la continuità assistenziale”. “Il consenso trasversale di tutto il Consiglio Regionale” afferma Cavallari “è un segnale forte – I farmacisti dipendenti svolgono un ruolo di prossimità fondamentale, spesso in prima linea accanto ai cittadini, gestendo servizi di telemedicina, campagne vaccinali, screening e assistenza ai pazienti cronici – precisa la nota online. È doveroso riconoscere il loro valore con un adeguato aggiornamento retributivo e contributivo – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Con la risoluzione, si chiede alla Giunta regionale di promuovere, in sede di Conferenza Stato-Regioni e presso i Ministeri competenti, iniziative per l’adeguamento dei trattamenti economici e previdenziali dei farmacisti dipendenti – aggiunge la nota pubblicata. Il testo impegna inoltre la Regione ad avviare un tavolo tecnico permanente con rappresentanti della categoria, associazioni datoriali e sindacali, con l’obiettivo di monitorare la situazione occupazionale e proporre misure concrete di sostegno – riporta testualmente l’articolo online. Tra le azioni suggerite: indennità aggiuntive per i farmacisti che operano in zone disagiate o con carenza di personale; incentivi regionali o sgravi contributivi per le farmacie che garantiscono retribuzioni più eque – Programmi di formazione e aggiornamento professionale, finanziati con fondi regionali o europei – precisa il comunicato. “Questa risoluzione” conclude Cavallari “è frutto di un lavoro condiviso tra tutte le forze politiche e nasce dal confronto diretto con il mondo professionale – si apprende dalla nota stampa. Valorizzare i farmacisti dipendenti significa investire nella qualità e nella tenuta del nostro sistema sanitario territoriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. ” (com/red)

