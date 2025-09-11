Cavallari: mozione a salvaguardia polo logistico di Protezione Civile di Teramo

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Una mozione per la salvaguardia del Polo logistico di Protezione Civile in Provincia di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. È l’iniziativa promossa da Giovanni Cavallari, capogruppo di Abruzzo Insieme in Consiglio regionale, a seguito della notizia della chiusura del presidio con sede a Notaresco – “Una notizia – si legge nella nota – poi smentita da Maurizio Scelli, neo Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, che però ha confermato la riallocazione di alcune unità di personale presso la sede dell’Aquila”. “Questa mozione – dichiara il consigliere Cavallari – nasce per sventare il pericolo della chiusura o comunque del ridimensionamento del Polo logistico in Provincia di Teramo – recita il testo pubblicato online. Le tante emergenze che la nostra Regione ha dovuto affrontare hanno messo in evidenza l’importanza della Protezione Civile e la necessità di un numero maggiore di poli logistici – Proprio per rispondere a questa necessità la Regione Abruzzo nel 2020 ha individuato l’immobile denominato Villa Clemente nel Comune di Notaresco come Polo logistico – Un presidio che, per la posizione centrale rispetto al territorio regionale e la vicinanza ai caselli autostradali, consente alla nostra Colonna mobile di ridurre al minimo i tempi di reazione in caso di emergenze – si apprende dalla nota stampa. Pertanto”, continua il Capogruppo di Abruzzo Insieme, “non è possibile restare in silenzio rispetto alla recente decisione del neo Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile di spostare alcune unità di personale presso la sede dell’Aquila – Una decisione che, oltre a non rispettare gli accordi presi con le Organizzazioni sindacali, rischia di compromettere la funzionalità del Polo logistico di Notaresco – recita il testo pubblicato online. Auspico”, conclude Cavallari, “che la mozione venga approvata all’unanimità e la Regione Abruzzo prenda esempio dalla Regione Veneto che ha stanziato 15 milioni per potenziare i poli logistici di Protezione Civile”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it