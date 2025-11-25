Cavallari: ‘Passo avanti per il giusto riconoscimento ai farmacisti dipendenti’

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:25 novembre 2025 – 16:50- La Quinta Commissione Consiliare Permanente ha approvato oggi all’unanimità la risoluzione promossa dal Consigliere regionale Giovanni Cavallari, dedicata al miglioramento delle condizioni retributive e contributive dei farmacisti dipendenti operanti nel territorio regionale – Il documento è stato sottoscritto da tutti i Consiglieri, segno di una condivisione ampia e trasversale sull’importanza di valorizzare una categoria professionale sempre più centrale nella sanità territoriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Grazie all’iniziativa – si legge in una nota – la risoluzione impegna la Giunta regionale a farsi parte attiva presso Governo e associazioni di categoria per sollecitare un adeguamento dei trattamenti economici dei farmacisti, oltre ad avviare un tavolo tecnico regionale e a valutare strumenti di incentivazione specifici – aggiunge la nota pubblicata. “L’approvazione unanime e la sottoscrizione di tutti i colleghi – afferma Cavallari – confermano la sensibilità istituzionale verso una categoria fondamentale per la continuità del servizio sanitario – riporta testualmente l’articolo online. È un primo passo concreto per garantire ai farmacisti dipendenti il giusto riconoscimento professionale ed economico”. (com/red)

