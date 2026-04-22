CCR, si chiude l’anno dell’assise delle ragazze e dei ragazzi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Ultima riunione, quella di ieri in Provincia del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCR) di Chieti,un incontro carico di significato e partecipazione che ha visto i giovani consiglieri delle scuole primarie e secondarie di primo grado confrontarsi con l’Amministrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. All’assise hanno preso parte : l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Teresa Giammarino in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale; Gabriella Glieca coordinatrice del progetto CCR; gli alunni Consiglieri eletti in tutti i plessi cittadini,inclusa la scuola parificata G. B. Vico – Durante la seduta, oltre alla lettura del verbale e ai report dei singoli plessi,sono stati definiti i dettagli per i grandi eventi di chiusura previsti per il mese di maggio: 1) La Giornata della Scienza: un momento dedicato alla scoperta e alla sperimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. 2) ” SGot -Talent”: La vetrina per le abilità e la creatività degli alunni teatini – precisa il comunicato. 3) L’Esposizione Artistica: Una raccolta delle poesie scritte dagli alunni durante l’anno – riporta testualmente l’articolo online. 4) La Mostr del corso di fotografia, i cui elaborati sono stati consegnati oggi ufficialmente alla coordinatrice – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il CCR non è solo un organo consultivo , ma una vera palestra di democrazia – così l’assessora – Vedere questi ragazzi riportare nelle proprie scuole le decisioni prese, dalla scelta delle date alla gestione dei progetti, rende orgogliosi del percorso di crescita che stanno compiendo – riporta testualmente l’articolo online. L’entusiasmo dimostrato ha confermato quanto sia vitale dare voce ai più giovani per costruire una Chieti più inclusiva e a misura di bambino – riporta testualmente l’articolo online. L’emozione di questo ultimo consiglio comunale segna la fine di un ciclo, ma apre le porte a un maggio ricco di eventi che celebreranno il talento e l’impegno delle nostre scuole”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 08, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it