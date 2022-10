CdM, via libera al Rendiconto 2017

- Advertisement -

– Nessuna questione di legittimità sollevata in merito alla Legge della Regione Abruzzo n. 17 del 03/08/2022 “Rendiconto generale per l’esercizio 2017” che di conseguenza non sarà impugnata – E’ quanto ha deliberato il Consiglio dei Ministri che, nel corso dell’ultima seduta, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 15 leggi delle Regioni e delle province autonome – recita la nota online sul portale web ufficiale.

