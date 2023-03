Cdx: al lavoro per potenziare Uoc Medicina legale

- Advertisement -

Consiglio Regionale d'Abruzzo

– “Reperimento di ambulatori medici finora utilizzati per le esigenze legate alla pandemia, aumento delle sedute di ciascuna commissione medica e supporto di liberi professionisti – aggiunge la nota pubblicata. Queste, sono in sintesi, le tre azioni che la Asl di Pescara ha già attivato per compensare la carenza dei dirigenti medici specialistici in Medicina Legale e del Lavoro, attualmente in organico sottodimensionato a causa dell’elevato turn-over di personale avvenuto negli ultimi tre anni”. E’ quanto dichiarano, i Commissari di maggioranza della Commissione Sanità del Consiglio regionale, riunitasi questa mattina, con all’ordine del giorno la discussione del potenziamento dell’Uoc di Medicina Legale dell’ospedale Santo Spirito di Pescara – viene evidenziato sul sito web. “L’assessore regionale, Nicoletta Verì, audita sulla materia – riferiscono – ha riportato i dati del triennio 2020-2022 in merito alle domande pervenute in tema di invalidità civile, cecità civile, indennità di accompagnamento, handicap e disabilità: su 35 mila pervenute, ne sono state evase circa 26 mila ad opera delle nove Commissioni tecniche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Numero che, nel prossimo semestre, sarà incrementato – sottolineano – grazie alle attività poste in essere per ottimizzare il servizio – Già dal novembre 2020, inoltre, è stata istituita una Commissione stralcio, presieduta unicamente da dirigenti medici della UOC di Medicina Legale, che ha esaminato una media di 2500 pratiche all’anno ed è prevista, inoltre, l’istituzione di una seconda Commissione stralcio – L’obiettivo è ben chiaro: elevare il numero minimo delle sedute settimanali a tre per ciascuna Commissione e aumentare a 15 il numero degli utenti esaminati per ogni seduta – Con queste modalità, dunque – concludono i Commissari – entro i prossimi sei mesi, sarà possibile ridurre ulteriormente la giacenza delle pratiche in essere”. (com/red)

