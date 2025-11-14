Censimento della popolazione, informazioni e orari

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:In questi giorni nel Comune di Chieti sono in corso rilevazioni per il censimento della popolazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Si tratta di un’azione che viene svolta dagli incaricati del censimento, che stanno svolgendo le attività porta a porta – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di persone che sono dotate di uno speciale tesserino di riconoscimento, che è in vista e fruibile alla popolazione che viene contattata – È fondamentale aprire solo a chi esibisce il tesserino di riconoscimento ufficiale dell’Amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Se qualcuno si presenta senza tesserino o con comportamenti sospetti, si invita a segnalarlo immediatamente alle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per chi preferisce recarsi di persona o ha bisogno di assistenza nella compilazione dei questionari, l’ufficio censimento è a disposizione nella sede di Piazza Carafa nei seguenti orari: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì 10:00 – 12:00 14:00 – 16:00 Martedì 15:00 – 17:00 Giovedì 10:00 – 12:00 15:00 – 17:00 Sabato 09:00 – 12:00 Il personale sarà disponibile per informazioni e per assistere i cittadini nella compilazione dei questionari – precisa la nota online. Per appuntamenti: 0871/341492 – 341454 – 341490 Il contributo di tutti è importante: partecipare al censimento significa contribuire a politiche più efficaci e servizi migliori per la comunità.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it