Centrale Unica 118 Chieti-Pescara, Taglieri: La Giunta Marsilio ha costruito una scatola vuota

Consiglio Regionale d'Abruzzo, ultime dal sito dell'Ufficio Stampa dell'Emiciclo:19 novembre 2025 – 08:38- "Di unico è rimasto soltanto il nome, e ogni giorno diventa più evidente il fallimento di una proposta che, ad oggi, è stata puntualmente disattesa". E' quanto dichiara Francesco Taglieri, capogruppo M5S in Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. "Quella che chiamano Centrale Unica 118 – denuncia – è un fantasma: sulla carta unificata, nella realtà divisa in due strutture, due modelli, due catene di comando che procedono ognuna per conto proprio – riporta testualmente l'articolo online. Hanno raccontato un progetto che non esiste, smentito dalle loro stesse azioni". Taglieri fa riferimento alla recente inaugurazione della nuova rete 118 a Pescara: "Altro che integrazione, è la dimostrazione plastica che la tanto sbandierata 'unità' sia invece solo propaganda – si legge sul sito web ufficiale. Da mesi chiedo quale sia la visione politica della Regione sull'emergenza-urgenza ma ricevo solo silenzi, imbarazzo e arrampicate sugli specchi – precisa la nota online. Questo centrodestra continua a dividere ciò che avrebbe dovuto unire, mettendo in difficoltà gli operatori di un servizio essenziale per i cittadini". Il capogruppo M5S denuncia poi il nodo economico: "Hanno affittato una struttura per 1,6 milioni di euro in vent'anni, rimasta vuota per anni e resa funzionale solo dopo ulteriori spese – A chi ha giovato questa scelta? Ai cittadini o alla propaganda della destra di Marsilio e Verì? Sicuramente a SAGA che, al tempo della chiusura del contratto, era in pesante difficoltà economica". L'interpellanza evidenzia come la ASL di Pescara abbia mantenuto un modello totalmente autonomo, inaugurato lo scorso 1° novembre, con più personale, nuove tecnologie e 11 ambulanze di ultima generazione – "Un modello solo pescarese – spiega Taglieri – mentre Chieti procede per la sua strada e da mesi cerca di nominare un nuovo Direttore per la sola ASL2. Questa non è riorganizzazione ma caos istituzionale, duplicazione dei costi, spreco di denaro pubblico – riporta testualmente l'articolo online. Una centrale operativa non è un call center come immagina la Verì, ma è il cuore pulsante che cura l'aspetto logistico e territoriale dell'emergenza urgenza del territorio". Il capogruppo si rivolge direttamente all'Assessore Verì: "Basta scaricare sempre la colpa su chi c'era prima, è una scusa stucchevole, prevedibile e che dopo sette anni di governo non può essere più un alibi – precisa il comunicato. Se davvero vuole garantire un servizio all'altezza, oggi si assuma le responsabilità politica e amministrativa delle sue scelte e ridia agli operatori percorsi chiari, ordinati, condivisi – precisa il comunicato. Le province di Chieti e Pescara non possono permettersi un'emergenza-urgenza allo sbando". "La verità è che propaganda, tagli di nastri e inaugurazioni in pompa magna non possono più mascherare l'incapacità politica di chi governa – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di un grande bluff, di fumo agli occhi degli abruzzesi – precisa la nota online. Dietro gli annunci si nascondono un sistema che arretra, servizi sanitari che si impoveriscono e cittadini lasciati senza tutele – È tempo che la Regione abbandoni la retorica dell'autocompiacimento e torni ad occuparsi, con serietà e responsabilità, delle reali necessità dei cittadini abruzzesi".

