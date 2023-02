Centri antiviolenza, Marcozzi: la storia si ripete

- Advertisement -

(ACRA9 – “La storia si ripete, come nel film ‘Il Giorno della Marmotta’, in cui il protagonista vive sempre lo stesso giorno – recita il testo pubblicato online. E proprio come lo scorso anno, l’iter per il pagamento dei fondi ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio si sblocca dopo il deposito di una mia interpellanza – Come ha spiegato oggi in Consiglio regionale l’Assessore Quaresimale, la determina di pagamento per questa annualità porta la data del 21 febbraio, esattamente il giorno dopo il deposito del mio documento che ho discusso oggi in Consiglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sicuramente una buona notizia per l’Abruzzo, e sono felice se anche la mia interpellanza possa aver contribuito a velocizzare l’iter, superando i ritardi del passato – aggiunge testualmente l’articolo online. Per questo, visti i precedenti, ho già consegnato nelle mani dell’Assessore una nuova interpellanza per chiedere quando partiranno materialmente i bonifici per i centri ammessi a finanziamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La velocità di questo iter fa la differenza per la salute delle donne, ed è necessario presidiare ogni passaggio per garantire a queste realtà di poter operare al meglio delle proprie possibilità”. Così afferma il Consigliere regionale indipendente e Presidente della Commissione d’inchiesta sull’Emergenza Idrica Sara Marcozzi a seguito della discussione di un’interpellanza riguardo ai fondi nazionali e regionali a disposizione dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio – “In questi mesi mi sono attivata in prima persona per tenere sempre alta l’attenzione in Consiglio regionale sul tema – si legge sul sito web ufficiale. Troppo spesso ci si ricorda delle donne solo nelle ‘feste comandate’, che sia l’8 marzo o il 25 novembre, la giornata contro la violenza sulle donne, e questo non è più accettabile – si apprende dalla nota stampa. Devo dire che la nostra assemblea ha sempre mostrato grande sensibilità e ringrazio i colleghi per aver accolto le mie richieste, come accaduto con l’approvazione del mio emendamento al bilancio di Regione Abruzzo con cui abbiamo raddoppiato i fondi regionali per Centri Antiviolenza e Case Rifugio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ma è fondamentale tenere alta la guardia ogni giorno”, conclude Marcozzi – precisa la nota online. (com/red)

