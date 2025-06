Centri Estivi 2025 online determina e avviso pubblico per l’accesso ai contributi a sostegno dell’utenza.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 27 giugno 2025 – L’Amministrazione Comunale di Chieti, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, rende noto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 734 del 13 giugno 2025, è stato approvato con determina l’Avviso Pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie di contributi a rimborso delle spese sostenute per la frequenza dei minori ai Centri Estivi, ai servizi socioeducativi territoriali e ai centri con funzione educativa e ricreativa attivi nel territorio cittadino per l’estate 2025. A seguito del finanziamento nazionale del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, che ha stanziato per l’anno 2025 una somma complessiva di 60 milioni di euro in favore dei Comuni italiani, il Comune di Chieti ha ricevuto un contributo di 44.822,66 euro che sarà destinato al sostegno delle famiglie teatine per la partecipazione dei propri figli, dai 3 ai 14 anni, alle attività educative e ricreative estive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel link avviso, determina e modelli da scaricare per famiglie e operatori: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. chieti.it/il-comune/concorsi-bandi-gare-e-avvisi/concorsi-e-avvisi-pubblici/centri-estivi-2025.-iniziative-finalizzate-alla-promozione-e-potenziamento-delle-attivita-da-svolgere-presso-i-centri-estivi.html “In un momento in cui molte famiglie si trovano ad affrontare difficoltà economiche e logistiche legate alla conciliazione tra tempi di vita e lavoro – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Alberta Giannini – abbiamo voluto garantire un sostegno concreto, promuovendo il diritto all’educazione e al benessere dei bambini anche durante la pausa scolastica estiva, in modo da supportare le famiglie e i genitori che lavorano e offrire ai ragazzi un’offerta di qualità dell’impiego del tempo fuori dalla scuola – si legge sul sito web ufficiale. I centri estivi non rappresentano solo un’opportunità ludica, ma anche un presidio educativo e sociale fondamentale per la crescita dei nostri minori, soprattutto quelli che vivono situazioni di difficoltà o condizioni di disabilità. L’iniziativa è stata avviata nonostante il dissesto e il regime di bilancio stabilmente riequilibrato in cui ci troviamo, perché questa Amministrazione ha voluto confermare il proprio impegno a favore delle politiche per l’infanzia e per la famiglia – viene evidenziato sul sito web. I contributi comunali, pari a un importo minimo di 200 euro mensili per ciascun bambino, saranno maggiorati del 100% per i minori con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. Il contributo sarà concesso sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, che non dovrà superare i 25.000 euro, e subordinato alla frequenza di almeno due settimane complete nel mese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Invitiamo chi rientra nei requisiti a effettuare le domande e ringraziamo gli operatori che si mettono a disposizione per accogliere questa speciale utenza e far trascorrere un tempo di qualità durante l’estate”. Finalità dell’intervento – recita il testo pubblicato online. L’iniziativa ha lo scopo di favorire l’accesso ai centri estivi da parte delle famiglie residenti, contribuendo alle spese sostenute per i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni – precisa il comunicato. Requisiti di accesso – recita il testo pubblicato online. I beneficiari del contributo dovranno possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Chieti; presenza di figli iscritti e frequentanti centri estivi accreditati dal Comune; ISEE corrente non superiore a € 25.000 (limite non applicato in caso di disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992). Entità del contributo – riporta testualmente l’articolo online. Il contributo comunale è pari a: 200 al mese per ciascun minore, con maggiorazione del 100% per minori con disabilità certificata – si apprende dal portale web ufficiale. I contributi verranno erogati direttamente alle famiglie al termine del periodo di frequenza, previa attestazione da parte del centro estivo – Modalità di partecipazione – Le domande dovranno essere compilate esclusivamente online attraverso la APP SMART.PA – Comune di Chieti, entro le ore 24:00 del 5 settembre 2025. Le richieste saranno valutate in base all’ISEE e alla disponibilità dei fondi, secondo criteri di priorità che favoriscano i nuclei con maggiore fragilità economica – viene evidenziato sul sito web. Per informazioni: Comune di Chieti – Segretariato Sociale Viale Amendola, 53 – Tel. 0871 341566 massimo – petrucci@comune – chieti.it

