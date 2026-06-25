Centri estivi 2026, pubblicato l’avviso per i contributi alle famiglie. L’assessora Di Falco: “Un sostegno concreto alle famiglie, un’estate di crescita per i nostri ragazzi”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 25 giugno 2026 – L’Assessorato alle Politiche Sociali informa che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie dei contributi destinati alla frequenza dei centri estivi e dei servizi educativi e ricreativi per minori per l’estate 2026. L’iniziativa è finanziata attraverso le risorse assegnate ai Comuni dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e ha l’obiettivo di sostenere concretamente le famiglie durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, favorendo al tempo stesso la partecipazione dei bambini e dei ragazzi ad attività educative, sociali e ricreative di qualità. Come partecipare – Possono presentare domanda i nuclei familiari residenti nel Comune di Chieti con figli di età compresa tra 3 e 14 anni iscritti e frequentanti uno dei centri estivi accreditati dal Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tra i requisiti previsti, un ISEE non superiore a 25 mila euro e l’assenza di altri contributi aventi la stessa finalità. Il contributo comunale è pari a 200 euro mensili per ciascun minore, a fronte di una frequenza minima di due settimane piene (10 giorni), ed è incrementato del 50% nel caso di minori con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutte le informazioni, la modulistica e l’elenco dei centri estivi accreditati sono disponibili nella sezione dedicata del sito e nell’App SmartPa Chieti – precisa la nota online. La domanda dovrà essere compilata al temine della frequenza del Centro estivo, debitamente compilata e completa di tutti gli allegati richiesti, con particolare riguardo alle ricevute di pagamento della retta di frequenza rilasciate dal Centro Estivo accreditato, le richieste possono essere inoltrate entro le 24 del 21 settembre 2026. Nel link info e documenti: consulta la sezione dedicata del sito “Con questo avviso – dichiara l’assessora alle Politiche Sociali Rita Di Falco – vogliamo offrire un sostegno concreto alle famiglie e, allo stesso tempo, garantire ai nostri bambini e ragazzi l’opportunità di vivere un’estate ricca di esperienze educative, formative e di socializzazione – I centri estivi rappresentano un servizio importante sia per la crescita dei minori sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Invito tutte le famiglie interessate a consultare attentamente l’avviso e a presentare la domanda nei tempi previsti – Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire chiarimenti e supporto nella compilazione della documentazione necessaria”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it