Centri estivi, proroga delle domande per riconoscimento contributi alle famiglie, si può fino a venerdì 22 settembre

Riaperti i termini per la richiesta di contributi per i Centri Estivi sul territorio comunale per la stagione in corso, a vantaggio delle famiglie . Le domande di dovranno essere presentate esclusivamente tramite la APP ” Smart.PA Comune di Chieti” con la documentazione richiesta ed indicante il Centro Estivo accreditato, entro e non oltre le ore 24,00 di venerdì 22 settembre 2023 attraverso l’apposito modulo telematico presente sulla APP Smart.PA.Nel link informazioni e procedure: https://ww2.gazzettaamministrativa – viene evidenziato sul sito web. it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/determinazioni/2023/Pratica_1694779627679/doc23_00772.pdf

