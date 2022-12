Centro Alzheimer Giulianova: interpellanza di Pepe

- Advertisement -

– “Verrà discussa domani in Consiglio regionale la mia Interpellanza relativa all’apertura del Centro Alzheimer di Giulianova, punto di riferimento abruzzese per la cura dei pazienti colpiti da demenza e fondamentale sostegno alle loro famiglie” rende noto il consigliere regionale Dino Pepe – si apprende dalla nota stampa. “Un passaggio importante, quello di domani, per definire e chiarire la volontà della giunta Marsilio su questa vicenda – Nel corso degli ultimi mesi alla mia battaglia hanno aderito diversi rappresentanti delle Istituzioni, significativa la mozione del Consiglio comunale di Giulianova approvata all’unanimità, associazioni e cittadini: tutti attendiamo un esito positivo e la data di apertura del Centro” prosegue Pepe – “La Regione, che fino ad oggi ha avuto un atteggiamento esitante sul Centro di Bivio Bellocchio, spero possa ravvedersi domani cogliendo questa importante opportunità e offrendo finalmente l’atteso supporto a tante famiglie sofferenti” conclude il consigliere Pepe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. (com/red)

