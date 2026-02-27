Cepagatti, Accademia A.M.A. by Blue Notes celebra l’8 marzo con il progetto “Voci nel silenzio”

L’Accademia A.M.A. by Blue Notes celebra l’8 marzo con il progetto “Voci nel silenzio”

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Accademia A.M.A. by Blue Notes di Cepagatti (Pe) ha lanciato un’iniziativa video di alto profilo sociale e culturale denominata “Voci nel silenzio”. Il progetto nasce con l’obiettivo di rendere visibile il contributo fondamentale delle figure femminili nella musica, nell’arte, nella cultura e nella scienza, attraverso un linguaggio visivo essenziale e potente.

Il video-messaggio, che sarà visibile sulle pagine social dell’Accademia a partire dalle ore 12.00 dell’8 marzo, vede protagoniste studentesse e docenti dell’Accademia trasformarsi in testimoni di una memoria collettiva. Le partecipanti appaiono in primo piano, lasciando che siano i loro volti e i loro sguardi a comunicare, mentre stringono fogli con citazioni di grandi donne della storia.

Alessandra Dambra, jazzista e Presidente dell’Accademia A.M.A. by Blue Notes, ha dichiarato: “Abbiamo scelto il silenzio perché crediamo che, in un mondo che urla, la forza di uno sguardo e il peso delle parole scritte possano arrivare molto più lontano. Questo progetto non è una semplice celebrazione, ma un atto di responsabilità: vogliamo che le nostre allieve e il nostro pubblico si fermino a riconoscere il valore immenso di donne che hanno cambiato la storia con il loro ingegno.”

Il progetto si propone di offrire modelli femminili autorevoli e reali, capaci di ispirare le nuove generazioni verso percorsi di studio, libertà e pensiero critico. L’Accademia A.M.A. by Blue Notes riafferma così il valore dell’arte come strumento attivo di educazione civica e sensibilizzazione sociale.

Il video-progetto sarà diffuso ufficialmente l’8 marzo attraverso i canali dell’Accademia, rappresentando un gesto concreto di responsabilità culturale. L’Accademia A.M.A. by Blue Notes continua la propria missione di formare attraverso l’arte ed educare attraverso la cultura.