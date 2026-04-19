Cepagatti celebra la voce come patrimonio culturale: convegno multidisciplinare tra scienza e umanesimo

Il valore della voce come pilastro fondamentale della cultura contemporanea e dell’identità umana è stato al centro del convegno tenutosi ieri a Cepagatti in occasione della Giornata Mondiale della Voce. L’evento, organizzato presso l’Aula del Consiglio Comunale, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra la ricerca scientifica e l’espressione artistica, offrendo una prospettiva antropologica sulla voce come patrimonio culturale.

Il convegno, patrocinato dal Comune e coordinato dall’associazione A.M.A. By Blue Notes, ha visto la partecipazione di esperti provenienti da diversi ambiti, che hanno contribuito a delineare un percorso che eleva il suono umano a patrimonio immateriale dell’individuo e della collettività. Tra i relatori, il Dr. Luca D’Agostino e la Dr.ssa Giulia Paglialonga hanno offerto contributi clinici e analisi psicologiche, mentre i docenti Daniela Cardone e David Perpetuini dell’Università “G. d’Annunzio” hanno esplorato le frontiere dell’ingegneria biomedica.

Durante il convegno è stata evidenziata l’importanza della voce come veicolo di trasmissione dei saperi e delle memorie storiche di un popolo. *Alessandra Dambra*, cantante e docente, ha sottolineato come la voce rappresenti il ponte invisibile tra il mondo interiore e la collettività, un bene culturale primario da proteggere e valorizzare.

La sessione pratica del convegno ha offerto un momento di straordinaria fascinazione, con l’esecuzione dal vivo di quattro brani accompagnati da una termocamera che monitorava in tempo reale le variazioni del calore corporeo dei musicisti. Questa esperienza ha dimostrato come l’emozione estetica possa modificare la fisiologia umana, rendendo visibile l’energia della musica in modo tangibile.

L’iniziativa ha suscitato grande entusiasmo tra i partecipanti, dimostrando un forte bisogno di consapevolezza sull’importanza della voce come elemento fondamentale della nostra storia personale e sociale. *“Promuovere la cultura vocale significa valorizzare l’umanesimo nel contemporaneo, tutelando quella firma unica che ci permette di esistere come individui pensanti e senzienti all’interno della società”* ha dichiarato Alessandra Dambra a margine dei lavori.

Il convegno ha dunque rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto su un tema di grande rilevanza culturale, mettendo in luce il ruolo fondamentale della voce nella nostra identità e nella nostra storia.