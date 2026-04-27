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Eventi e Cultura

Cepagatti celebra l’International Jazz Day con il concerto “Kind of Jazz – omaggio ai grandi del jazz” di A.M.A. by Blue Notes

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A.M.A. by Blue Notes celebra l’International Jazz Day con la voce di Alessandra Dambra

A.M.A. by Blue Notes celebra l’International Jazz Day con un imperdibile concerto che si terrà giovedì 30 aprile alle ore 20.45 presso la Sala Congressi del Comune di Cepagatti, in provincia di Pescara. L’evento, a ingresso gratuito, si inserisce nel circuito globale delle celebrazioni dell’International Jazz Day 2026 e promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere più suggestive della tradizione jazzistica mondiale.

Il concerto, intitolato “Kind of Jazz – omaggio ai grandi del jazz”, vedrà protagonista la talentuosa voce di Alessandra Dambra, nota per il suo timbro caldo e la sua spiccata sensibilità interpretativa. Accanto a lei, il chitarrista Domingo Muzietti contribuirà a creare quel magico dialogo sonoro che contraddistingue il genere jazz.

“Il jazz per me rappresenta la forma più alta di libertà espressiva e di ascolto reciproco – ha dichiarato Alessandra Dambra in merito all’evento – Celebrare questa giornata a Cepagatti, circondata da una comunità che ama l’arte, è un modo per onorare i grandi maestri che hanno tracciato la strada, cercando al contempo di trasmettere quella connessione profonda e naturale che solo la musica dal vivo sa creare.”

Oltre alla sua attività solistica, Alessandra Dambra è impegnata nella diffusione della musica attraverso la presidenza dell’Accademia Musicale A.M.A. by Blue Notes. La sua visione della musica come linguaggio di inclusione si riflette in questo concerto, che intende celebrare i grandi classici del jazz attraverso una rilettura personale e vibrante.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Cepagatti e rappresenta un’occasione unica per la cittadinanza e per tutti gli appassionati di musica di condividere una serata all’insegna della cultura e del jazz come strumento di dialogo universale. Siete tutti invitati a partecipare a questa straordinaria serata, per immergervi nelle emozioni del jazz e lasciarvi trasportare dalla magia della musica live.

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