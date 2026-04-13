Cepagatti, conferenza su voce e benessere: interventi di alto profilo scientifico e artistico

In occasione della Giornata Mondiale della Voce, è in programma a Cepagatti un importante evento dedicato alla prevenzione, cura e benessere vocale. La conferenza si terrà sabato 18 aprile 2026 dalle ore 15:00 presso l’Aula del Consiglio Comunale, con l’obiettivo di esplorare la voce umana attraverso una prospettiva multidisciplinare che unisce competenze mediche, psicologiche, artistiche e ingegneristiche.

L’organizzazione dell’evento è a cura di A.M.A. By Blue Notes, con il patrocinio del Comune di Cepagatti. Durante la conferenza, saranno approfonditi diversi aspetti legati alla voce umana, con particolare attenzione alla sua importanza come espressione di identità e equilibrio psicofisico.

La parte artistica dell’evento vedrà la partecipazione di Alessandra Dambra, docente di canto e cantante, che approfondirà i processi espressivi e il ruolo della voce come linguaggio artistico nella pratica del canto. La parte tecnico-pratica sarà invece curata dalla Dr.ssa Daniela Cardone e dal Dr. David Perpetuini, entrambi docenti di Ingegneria Biomedica presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti.

“La voce non è solo uno strumento di comunicazione, ma l’espressione più profonda della nostra identità e del nostro equilibrio psicofisico” – ha dichiarato la docente e Presidente di A.M.A. By Blue Notes, Alessandra Dambra. L’obiettivo dell’evento è quello di fornire una consapevolezza nuova che unisca la disciplina tecnica del canto alla comprensione scientifica e al benessere emotivo, permettendo a ognuno di trovare e proteggere la propria firma vocale unica.

Il programma della giornata prevede interventi di alto profilo tecnico e scientifico. Ad aprire i lavori sarà il Dr. Luca D’Agostino, Primario del Reparto di Otorinolaringoiatria della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, che approfondirà l’argomento dal punto di vista ORL. Seguirà la Dr.ssa Giulia Paglialonga, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà il tema dell’ansia da prestazione e offrirà strumenti per trasformare questa sfida in un’opportunità di crescita.

L’evento promette di essere un’importante occasione per approfondire la conoscenza e la consapevolezza sulla voce umana, coinvolgendo professionisti e appassionati del settore.