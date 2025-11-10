- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Novembre 10, 2025
Cronaca

Cepagatti, due arresti per furti nei centri commerciali del Pescarese

CEPAGATTI (PE) – Nel primo pomeriggio di sabato 8 novembre 2025 l’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere una serie di furti ai danni di esercizi commerciali nel Pescarese. Verso le 14 una pattuglia della Stazione di Cepagatti ha individuato in zona urbana un’auto grigia collegata a precedenti segnalazioni; il veicolo è stato poi rintracciato nel parcheggio di un centro commerciale della zona.

Durante il controllo dell’area, i militari hanno notato tre uomini uscire dalla cittadella dello shopping e dirigersi verso l’auto segnalata. È scattata quindi la verifica: i tre, tutti cittadini georgiani di età compresa tra 22 e 32 anni, sono stati fermati e sottoposti a perquisizione personale e del veicolo. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti profumi di alta gamma e occhiali da sole griffati, per un valore stimato di circa 3.000 euro.

Le immediate verifiche hanno permesso di accertare che uno dei profumi, del valore di circa 150 euro, era stato sottratto a una profumeria situata nello stesso polo commerciale. Altri articoli di profumeria e accessori di marca sono risultati provenire da furti commessi nel corso della giornata in diversi negozi della provincia.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, due dei tre uomini — già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi — sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Il terzo, incensurato, è stato denunciato a piede libero per gli stessi fatti. Gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì 10 novembre 2025, durante la quale potranno rendere dichiarazioni.

Sono in corso ulteriori accertamenti a cura dei Carabinieri di Cepagatti, finalizzati a ricostruire la provenienza dell’intera refurtiva sequestrata e a raccogliere le querele delle persone offese, con danni complessivi stimati in circa 1.150 euro.

