Certaldo: lavori sul ponte sull’Elsa causano disagi

La cittadina di Certaldo è al centro dell’attenzione in queste ore, con il ponte sull’Elsa che entra nella fase di rifacimento dell’impalcato. Al contempo, si avvicina la chiusura del ponte della Steccaia, suscitando timori e inevitabili disagi per i residenti e i pendolari della zona.

La chiusura del Ponte alla Steccaia, prevista da marzo a settembre 2026, porterà alla messa in funzione di una navetta gratuita tra Badia e Certaldo per agevolare gli spostamenti dei cittadini. La notizia è molto ricercata online, occupando i primi posti nei trend sui motori di ricerca.

Per ulteriori dettagli sull’argomento, si invitano gli interessati a cercare approfondimenti online per restare aggiornati sulla situazione a Certaldo e sulle possibili alternative messe in atto per fronteggiare l’emergenza legata ai ponti della zona.