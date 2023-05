Certificati, Di Benedetto: risultato importante

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Quello raggiunto in Prima Commissione il 4 aprile scorso e in Consiglio Regionale nella seduta di oggi è un risultato importante in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi.” A dichiararlo il Consigliere Americo Di Benedetto che interviene dopo il voto con il quale è stato approvata definitivamente l’integrazione alla Legge Regionale n. 31 del 1° ottobre 2013. “Con l’introduzione dell’articolo 45 bis all’interno della Legge organica in materia di procedimento amministrativo” – precisa il Consigliere Di Benedetto – “si risolve un problema sollevato più volte dalle famiglie e dai pediatri – aggiunge la nota pubblicata. Si elimina, infatti, l’obbligo di certificazione medica per assenza scolastica superiore a cinque giorni stabilito da un vecchio regolamento statale e considerato appunto anacronistico dalla stessa Federazione Italiana dei medici pediatri – precisa la nota online. Un obbligo che viene meno senza far venir meno la tutela della salute pubblica in quanto, come stabilito dallo stesso articolo 45 bis, la certificazione rimane qualora richiesta da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Con questa nuova norma” – conclude Americo Di Benedetto – “la Regione Abruzzo finalmente si pone al pari di altre Regioni come la Lombardia e la Toscana, dove da tempo risulta abolito l’obbligo di presentazione dei certificati medici per assenza scolastica per più di cinque giorni”. (com/red)

