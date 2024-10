Cervi, Alessandrini: ignorate migliaia di firme per chiedere lo stop alla caccia

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:– “A nulla sono valse le migliaia di firme raccolte, gli esposti delle associazioni animaliste e ambientaliste, le manifestazioni dei cittadini e il grande dissenso espresso dall’opinione pubblica locale e nazionale, il centrodestra che governa Regione Abruzzo è rimasto sordo a qualsiasi confronto e proposta alternativa a quella di imbracciare i fucili e dare il via a una nuova stagione di caccia nei confronti di uno degli animali simboli della nostra regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La maggioranza con 18 voti contrari ha respinto la nostra mozione con cui chiedevamo il ritiro della delibera di Giunta che prevede l’abbattimento di 469 cervi – aggiunge la nota pubblicata. Un’azione violenta, inutile e dannosa che non porterà alcun presunto beneficio agli agricoltori ma proietterà l’Abruzzo indietro di un secolo, arrecando, alla nostra terra, un danno d’immagine irreparabile”, commenta Erika Alessandrini, Consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, a margine della seduta di commissione agricoltura nella quale, nonostante le sollecitazioni a un ripensamento, la Giunta Marsilio ha confermato che dal 14 ottobre si procederà con l’abbattimento di 469 cervi – aggiunge la nota pubblicata. “Vengono tirate in ballo dal centrodestra, in un maldestro tentativo di condividere le responsabilità con altri, le Regioni in cui la caccia al cervo è consentita, ma non vengono considerate quelle in cui, invece, si finanziano e promuovono studi ed azioni per salvaguardarli o reintrodurli – precisa la nota online. Abbiamo proposto anche uno spostamento di alcuni capi in questi territori, al fine di salvare loro la vita e coadiuvare, laddove è al vaglio, il loro reinserimento in natura – viene evidenziato sul sito web. Ma questo centrodestra non conosce il dialogo e l’ascolto – Regione Abruzzo, con l’adozione di questa misura, non spenderà un euro, scaricandosi da qualsiasi responsabilità e lasciando nelle mani della lobby dei cacciatori il compito di agire per gli agricoltori – aggiunge la nota pubblicata. A questo si aggiunge l’ulteriore dovuta considerazione relativa al commercio della carne di cervo, che rappresenta un vero e proprio business con un guadagno elevatissimo a fronte delle poche centinaia di euro pagate dai cacciatori per sparare”. Conclude Alessandrini, “Come Movimento 5 Stelle riteniamo che vadano date ben altre risposte agli agricoltori ed ai professionisti di questo settore, con investimenti e programmazione di medio e lungo periodo – riporta testualmente l’articolo online. La caccia al cervo con l’abbattimento di 469 cervi rappresenta il fallimento della politica di governo regionale, sintomo di una visione miope e distruttiva del territorio”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it