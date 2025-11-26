Champions, Atletico Madrid-Inter: dove vederla e le ultime

Atletico Madrid-Inter vale un pezzo importante del cammino in Champions League dell’Inter. La gara è in programma oggi, mercoledì 26 novembre, alle ore 21.00 al Metropolitano di Madrid ed è valida per la quinta giornata della fase “campionato” della Champions 2025/26. I nerazzurri arrivano al match a punteggio pieno dopo le prime quattro partite, mentre l’Atletico è in piena corsa per la qualificazione e punta a sfruttare il fattore campo.

Per chi vuole seguire la partita in Italia, Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video: il match sarà visibile tramite l’app Prime Video su smart tv compatibili e in streaming su smartphone, tablet, pc e console per gli abbonati al servizio. Non sono previste dirette in chiaro o su altri canali tv.

L’appuntamento arriva a pochi giorni dal derby perso in campionato: Cristian Chivu ha chiesto una reazione immediata, ricordando come la squadra in questi anni sia sempre riuscita a rialzarsi dopo le sconfitte e sottolineando l’importanza di restare compatti in un girone molto competitivo.

Rispetto alla formazione vista contro il Milan, Chivu prepara quattro cambi. In difesa torna dal primo minuto De Vrij, mentre Acerbi scivola in panchina. Sulla fascia destra spazio a Luis Henrique, preferito a Carlos Augusto in un’Inter che cerca maggiore spinta e profondità sugli esterni. In mezzo al campo è favorito Zielinski su Sucic accanto a Barella e Calhanoglu, con Mkhitaryan ancora indisponibile. In attacco, invece, il tecnico sembra orientato a dare una chance dal primo minuto a Pio Esposito al fianco di Lautaro Martínez, con Thuram pronto a subentrare nella ripresa.

L’Atletico di Simeone, penalizzato da alcune assenze pesanti in difesa e a centrocampo, dovrebbe presentarsi con il consueto 4-4-2 molto compatto, affidandosi alla qualità di giocatori come Griezmann e Julián Álvarez per provare a mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra. Anche per i Colchoneros la partita pesa molto in chiave qualificazione, con l’obiettivo dichiarato di confermare la forza interna mostrata finora in Champions.

Per l’Inter si tratta quindi di una serata che può valere doppio: consolidare la propria posizione nella fase a girone unico e, allo stesso tempo, dare un segnale forte dopo il ko nel derby, inaugurando nel miglior modo possibile questo segmento decisivo di stagione europea.