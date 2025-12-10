Champions, Benfica-Napoli in tv: dove vederla stasera

Benfica-Napoli è il piatto forte della serata di Champions League: alle 21:00 di mercoledì 10 dicembre 2025 al Da Luz di Lisbona la squadra di Antonio Conte sfida il Benfica di José Mourinho nella sesta giornata della League Phase, con punti pesantissimi in palio per la corsa ai playoff. Ecco tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e in streaming, e qualche curiosità sul prepartita.

Benfica-Napoli: orario, stadio e competizione

Partita : Benfica-Napoli

: Benfica-Napoli Competizione : UEFA Champions League 2025/26, League Phase (6ª giornata)

: UEFA Champions League 2025/26, League Phase (6ª giornata) Data : mercoledì 10 dicembre 2025

: mercoledì 10 dicembre 2025 Orario calcio d’inizio : 21:00 (ora italiana)

: 21:00 (ora italiana) Stadio: Estadio da Luz, Lisbona

Per il Napoli è uno snodo importante per blindare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, mentre il Benfica cerca punti per rimettere in ordine una classifica complicata dopo un avvio di stagione europeo in salita.

Dove vedere Benfica-Napoli in tv

In Italia Benfica-Napoli viene trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. Questo significa che il match:

non è visibile sui canali Sky Sport o su Mediaset Infinity/Infinity+;

è visibile sui canali Sky Sport o su Mediaset Infinity/Infinity+; non è previsto in chiaro su Canale 5, TV8 o altri canali free-to-air;

è previsto in chiaro su Canale 5, TV8 o altri canali free-to-air; si può seguire soltanto tramite l’app o la piattaforma di Prime Video.

Per vederla sul televisore di casa è sufficiente:

avere una smart tv con app Prime Video installata;

con app Prime Video installata; oppure utilizzare dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Chromecast, TIMVISION Box, console PlayStation o Xbox, collegati a una tv tradizionale.

Come vedere Benfica-Napoli in streaming

La partita sarà disponibile anche in streaming live sempre su Amazon Prime Video. Per seguire il match online si può usare:

l’app Prime Video su smartphone e tablet (iOS e Android);

(iOS e Android); l’app su PC o notebook tramite browser, collegandosi al sito ufficiale primevideo.com e accedendo con il proprio account;

tramite browser, collegandosi al sito ufficiale primevideo.com e accedendo con il proprio account; l’app su smart tv o dispositivi collegati (Fire TV Stick, Chromecast, console ecc.).

Serve un abbonamento Amazon Prime attivo; chi non è ancora iscritto può in genere usufruire del mese di prova gratuita, che include anche l’accesso alle partite di Champions sulla piattaforma, secondo le condizioni promozionali in corso.

Telecronaca e approfondimenti

La diretta di Benfica-Napoli su Prime Video sarà accompagnata da studio pre e post partita, con collegamenti dal Da Luz, interviste a bordo campo e analisi tattiche. Per questa serata è annunciata una coppia di commento dedicata al match, con telecronaca e commento tecnico garantiti dalla squadra di Prime Video che segue la Champions in esclusiva per la gara del mercoledì.

Conte contro Mourinho: sfida speciale al Da Luz

La partita ha un fascino particolare per la presenza in panchina di due allenatori dal profilo internazionale: Antonio Conte da una parte e José Mourinho dall’altra. Per il Napoli la trasferta di Lisbona è l’occasione per mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno, mentre il Benfica è chiamato a confermare la reazione mostrata nelle ultime gare europee dopo un inizio difficilissimo.

In vista del fischio d’inizio, nel prepartita non mancano le voci dei protagonisti: tra le interviste più attese quelle ad alcuni giocatori azzurri, che hanno sottolineato il peso della sfida e l’importanza di uscire dal campo con un risultato positivo per non complicarsi il cammino in Champions.

Il pranzo UEFA tra le dirigenze di Benfica e Napoli

Nel giorno della partita si è svolto anche il tradizionale pranzo UEFA tra le dirigenze. Il direttore sportivo Giovanni Manna e la delegazione azzurra hanno incontrato i vice presidenti del Benfica presso il Feitoria Restaurant dell’Altis Belém Hotel & Spa di Lisbona, alla presenza dell’ambasciatore italiano in Portogallo e di un delegato UEFA. Un momento istituzionale che conferma il clima di rispetto tra i club, nonostante la posta in palio altissima in campo.

Riepilogo: come non perdersi Benfica-Napoli

Calcio d’inizio : mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00

: mercoledì 10 dicembre 2025, ore 21:00 Stadio : Estadio da Luz, Lisbona

: Estadio da Luz, Lisbona Dove vederla in tv : in esclusiva su Amazon Prime Video (nessuna diretta in chiaro)

: in esclusiva su (nessuna diretta in chiaro) Dove vederla in streaming : app Prime Video su smart tv, smartphone, tablet, PC, console e dispositivi compatibili

: app Prime Video su smart tv, smartphone, tablet, PC, console e dispositivi compatibili Accesso: necessario abbonamento Amazon Prime, con possibilità di prova gratuita per i nuovi utenti.

Per i tifosi azzurri e gli appassionati di calcio europeo, Benfica-Napoli rappresenta quindi una delle serate più interessanti della fase campionato di Champions: per seguirla, l’appuntamento è fissato su Prime Video alle 21:00.