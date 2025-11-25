- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
Notizie Italia

Champions, Juve Napoli Atalanta: dove vederle in tv

ANDERLECHT, BELGIUM - OCTOBER 21: General view inside the stadium ahead of UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Union Saint - Gilloise Vs FC Internazionale Milano at Lotto Park on October 21, 2025 in Anderlecht, Belgium. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Serata cruciale di Champions League per Juventus, Napoli e Atalanta nella quinta giornata della fase a girone unico: in campo martedì 25 novembre bianconeri e azzurri, mercoledì 26 tocca alla Dea. Tutte e tre le partite saranno visibili in esclusiva sui canali Sky e in streaming sulle piattaforme collegate.

Per la Juventus la sfida con il Bodø/Glimt è una trasferta ad alto tasso di difficoltà non solo tecnica ma anche climatica: si gioca sopra il Circolo Polare Artico, con temperature prossime allo zero e neve prevista per tutta la giornata. Nonostante le condizioni meteo estreme, il match è confermato e non è previsto alcun rinvio. Fischio d’inizio alle ore 21: la gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K e Sky Sport 252, con possibilità di seguirla anche in streaming su Sky Go e NOW per gli abbonati.

Al Maradona, sempre alle 21 di martedì, il Napoli ospita il Qarabag in una partita che pesa molto per la corsa agli ottavi. La squadra di Conte è chiamata a sfruttare il fattore campo contro una formazione che finora ha sorpreso nel nuovo formato della Champions. Anche in questo caso la visione è riservata agli abbonati Sky: la gara andrà in onda su Sky Sport Calcio (canale 203), Sky Sport 4K e Sky Sport 253, e sarà disponibile in streaming su Sky Go e NOW. Non è prevista trasmissione in chiaro.

Mercoledì 26 novembre, ancora alle 21, l’Atalanta sarà impegnata in trasferta sul campo dell’Eintracht Francoforte. La squadra di Palladino cerca punti pesanti in uno scontro diretto che può indirizzare la qualificazione. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno (canale 201) e su un canale Sky della linea Calcio/252, mentre lo streaming sarà garantito da Sky Go e NOW, in linea con il pacchetto Champions proposto dall’emittente.

Nel complesso, il turno di Champions propone quindi una “tre giorni” di grande interesse per le italiane, con un palinsesto interamente concentrato sull’offerta Sky tra tv lineare (canali Sport e Calcio) e piattaforme digitali (Sky Go e NOW), che trasmettono integralmente le sfide di Juventus, Napoli e Atalanta.

