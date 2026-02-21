- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Notizie Italia

Chanel Totti a Pechino Express: l’ex calciatore si racconta

In queste ore, la notizia di Chanel Totti che fa il suo debutto televisivo a Pechino Express è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ex calciatore, figlio di due iconici personaggi italiani, si è raccontato senza filtri, affrontando anche il delicato tema della separazione dei suoi genitori.

Chanel ha svelato che questo nuovo percorso televisivo non era nei suoi piani, ma si è mostrato aperto e pronto a questa nuova sfida. Riguardo alla difficile separazione dei genitori, ha sottolineato come sia stato un periodo complicato ma ha ribadito il suo sostegno verso entrambi.

La presenza di Chanel Totti nel cast di Pechino Express ha suscitato grande curiosità e interesse da parte del pubblico, desideroso di conoscere più da vicino il lato più intimo di una figura così conosciuta e amata nel panorama sportivo italiano.

