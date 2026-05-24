Charles Leclerc: il duro weekend in Canada

Charles Leclerc è al centro dell’attenzione in queste ore, con la sua ultima prestazione nelle qualifiche in Canada che ha scatenato una serie di reazioni. Il pilota ha definito il weekend come uno dei peggiori della sua carriera, sottolineando le difficoltà incontrate sul circuito. Leclerc ha espresso tutta la sua frustrazione per una gara che non ha rispecchiato le aspettative, commentando le difficoltà e i problemi tecnici che hanno compromesso le sue performance.

L’analisi dei risultati e delle dichiarazioni del pilota monegasco ha generato un dibattito acceso tra gli appassionati di Formula 1, con pareri contrastanti sulle difficoltà affrontate da Leclerc durante il weekend di gara. Anche Lewis Hamilton ha espresso il suo parere sulle prestazioni della Ferrari, sottolineando le sfide che il team deve superare per competere al vertice.

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