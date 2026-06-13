Che santo è oggi

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda il santo del giorno: il Cuore Immacolato della beata Vergine Maria. Oggi, 13 Giugno 2026, si celebra la festa del Cuore Immacolato di Maria ad Ascoli, con l’invito di padre Floribert a partecipare alle celebrazioni. Questa ricorrenza religiosa è molto attesa e ricercata sui motori di ricerca, dimostrando l’interesse del pubblico. Il Cuore Immacolato rappresenta un simbolo importante nella devozione cattolica, custodendo, cercando e attendendo con amore e purezza. Per ulteriori approfondimenti su questa festività e il suo significato, è possibile consultare fonti affidabili online.