Che tempo fa oggi

La notizia del meteo di oggi è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Domenica 26 Luglio 2026 si prospetta una giornata di sole e caldo in molte regioni d’Italia. Dopo un breve periodo di fresco nel weekend, il termometro si alzerà nuovamente, con temperature che potrebbero raggiungere punte di 40 gradi in alcune zone. Si parla di una quarta ondata di caldo africano che porterà con sé notti tropicali e temperature record. Questa fase di caldo intenso potrebbe protrarsi fino al 10 agosto, coinvolgendo diverse aree del Paese.

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