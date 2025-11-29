Chiamate dall’estero a raffica: ecco perché ora

In questi giorni moltissime persone stanno notando continue chiamate da numeri esteri, spesso

sconosciuti e con prefissi mai visti prima. Non è un caso: si tratta di un mix di nuove truffe telefoniche

e di telemarketing aggressivo dall’estero, reso ancora più visibile dall’entrata in vigore dei nuovi

filtri anti-spoofing voluti da Agcom.

Perché arrivano tante chiamate dall’estero proprio adesso

Le segnalazioni di chiamate con prefissi stranieri sono aumentate nelle ultime settimane in tutta

Italia. I motivi principali sono due:

un’ondata di truffe telefoniche con numeri internazionali (le cosiddette “ping call” o truffa

lo spostamento di molti call center e operatori di telemarketing fuori dai confini nazionali per

aggirare le nuove regole italiane sulle chiamate moleste.

Dal 19 agosto 2025 prima, e dal 19 novembre 2025 poi, sono entrati in funzione i

filtri anti-spoofing che bloccano le telefonate dall’estero che fingono di provenire da numeri

italiani (prima fissi, poi anche mobili). Queste misure hanno reso molto più difficile usare

finti numeri italiani, così molti operatori – leciti e illeciti – ora si presentano con

prefissi internazionali reali. Il risultato è che gli utenti vedono comparire sul display una

raffica di +44, +33, +216, +373, +383, +53 e altri prefissi stranieri.

Truffe telefoniche: ping call e “truffa dello squillo”

Una parte importante delle chiamate dall’estero è legata alle truffe del tipo Wangiri o ping call.

Il meccanismo è sempre simile:

arriva una chiamata da un numero estero sconosciuto, spesso in orari scomodi (notte o lavoro);

la telefonata dura uno o due squilli e viene chiusa subito;

l'obiettivo è spingere la persona a richiamare per curiosità o per timore di aver perso qualcosa di importante;

elevatissimi al secondo e possibili attivazioni indesiderate.

In alcuni casi si parla di telefonate mute dall’estero: si risponde e dall’altra parte nessuno

parla. È un trucco per indurre a richiamare o per verificare che il numero sia attivo, così da inserirlo in liste

poi usate per altre campagne di truffa o spam.

I prefissi esteri più citati nelle segnalazioni

Non tutti i numeri con prefisso internazionale sono pericolosi, ma alcune sigle compaiono molto spesso nelle

segnalazioni su truffe e chiamate sospette. Tra quelle più citate in guide e richiami alla prudenza figurano:

+44 – Regno Unito;

– Costa d'Avorio; +355 – Albania.

Questi prefissi vengono spesso utilizzati nelle campagne di ping call e in altre truffe telefoniche.

Se non si hanno contatti reali in questi Paesi, è consigliabile non richiamare mai numeri che li

utilizzano e che compaiono all’improvviso sul display.

Telemarketing dall’estero e limiti dei nuovi filtri

Un’altra fetta importante delle chiamate dall’estero è di tipo commerciale. Molti call center,

per evitare i blocchi imposti dalle regole italiane sul telemarketing e i controlli più stringenti sui numeri

nazionali, fanno partire le chiamate da server e centrali fuori Italia.

I filtri anti-spoofing di Agcom oggi bloccano:

le chiamate dall'estero che fingono di essere numeri fissi italiani (es. 02, 06 ecc.);

ma in realtà non esistono o non sono quelle linee.

Non possono però bloccare le chiamate che arrivano da numeri esteri reali, né quelle di utenti che

si trovano legittimamente all’estero in roaming. È il motivo per cui, nonostante i nuovi filtri,

molte persone continuano a ricevere telefonate moleste con prefissi internazionali.

Perché proprio in queste settimane

Il picco di chiamate dall’estero in questi giorni è legato a una combinazione di fattori:

l'entrata in vigore del secondo filtro anti-spoofing, che ha spinto i call center scorretti a cambiare rapidamente tattica;

l'aumento generale delle frodi telefoniche nel 2025, con una crescita stimata di oltre un terzo rispetto all'anno precedente;

periodi ad alto traffico commerciale, come Black Friday, festività natalizie e saldi, in cui

truffatori e telemarketing intensificano le campagne.

Ogni volta che vengono introdotte nuove protezioni tecniche, gli autori delle truffe tendono a

spostarsi dove trovano meno controlli: in questo momento, per molte attività scorrette, significa

usare numeri esteri reali anziché numeri italiani falsificati.

Cosa fare se arrivano chiamate dall’estero (e cosa non fare mai)

Alcune semplici regole aiutano a ridurre il rischio di problemi e ad evitare costi indesiderati:

Non richiamare numeri sconosciuti con prefisso internazionale , se non si aspettano contatti

In caso di squilli brevissimi o telefonate mute da numeri esteri, non richiamare e bloccare il numero tramite le funzioni del telefono.

bloccare il numero tramite le funzioni del telefono.

Non cliccare link eventualmente ricevuti via SMS, WhatsApp o altri sistemi di messaggistica associati a chiamate sospette.

Utilizzare, se possibile, app di riconoscimento e blocco spam che segnalano numeri già identificati come truffaldini o molesti.

Controllare periodicamente la fattura telefonica o il credito residuo per individuare subito eventuali addebiti anomali.

Segnalare i casi più gravi al proprio operatore e alle associazioni dei consumatori

o ai canali ufficiali delle forze dell’ordine dedicati alle truffe online e telefoniche.

Come proteggere soprattutto le persone più fragili

Le truffe telefoniche colpiscono spesso anziani e persone meno abituate alla tecnologia. Può essere

utile:

spiegare in modo semplice che non bisogna mai richiamare numeri esteri sconosciuti o seguire istruzioni dettate da voci registrate;

impostare sui loro telefoni elenchi di contatti fidati e blocco automatico di numeri anonimi o internazionali sospetti;

e blocco automatico di numeri anonimi o internazionali sospetti; verificare insieme eventuali messaggi o chiamate dubbie prima di prendere iniziative.

In sintesi, il boom di chiamate dall’estero che molti stanno vivendo in questi giorni è il risultato

dell’adattamento di truffatori e telemarketing alle nuove regole italiane. Sapere perché il telefono

squilla così spesso e come comportarsi è il primo passo per proteggersi e ridurre al minimo rischi e fastidi.